次の万博（登録博覧会）は、2030年にサウジアラビアの首都・リヤドで開催予定です。サウジアラビアとはどんな国なのでしょうか。日本からも気軽に行けるところですか？（60代・女性・主婦）

リヤド万博は4000万人以上の来場者を想定。13日に閉幕した大阪・関西万博の一般来場者数は2557万8986人だった（「Saudi Arabia at Expo 2025」より）

A 娯楽皆無の国→誰でも入国できるように

私はこれまでサウジアラビアには3回取材に行っています。以前は原則としてイスラム教の聖地のメッカへの巡礼者しか入国を認めていなかったのですが、いまは観光ビザを取得すれば誰でも入国できるようになりました。

ここはイスラム教のスンニ派の中でも極めて厳格な教えを守るワッハーブ派の王国でした。この世ではひたすら神のことだけを考えて過ごしていれば、世界の終わりが来た時に天国に行けるのだから、天国で楽しめばいい、という考え方で、映画館すらないという娯楽皆無の国でした。女性の立場も弱く、女性が自動車を運転することも認められていませんでした。

「石油が売れなくなる時代が来る」という危機感

これを改革したのが、現在のムハンマド皇太子。「いまは石油収入があるが、やがて温暖化対策で再生可能エネルギーに置き換えられていくと、石油が売れなくなる時代が来る」という危機感から、観光客を受け入れる観光大国にしようと決意。映画館もテーマパークも建設し、女性の自動車運転も認めました。日本からはドバイかアブダビ、あるいはドーハで乗り換えれば、気軽に行ける国になりました。

ただし、酒だけはご法度。また、ラマダン中に行くと、日の出から日の入りまで飲食できませんので、そこはご注意を。

（池上 彰）