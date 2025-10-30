2025年10月16日、『Pokémon Legends: Z-A』が発売された。ご存知ポケモンシリーズの最新作であり、アクションRPGになるといった進化を遂げている。

【画像】ポケモン最新作、実際のプレイ画面がこちら



『Pokémon Legends: Z-A』画像は任天堂公式サイトより

発売初週の売り上げは全世界で約580万本。前作にあたる『Pokémon LEGENDS アルセウス』が初週650万だったことを考えるとやや劣るが、ほかの要因を考慮すると十分なものであろう。

本作はNintendo SwitchおよびNintendo Switch 2で同時発売されているのだが、ゲーム機として出たばかりの後者のバージョンもかなり売れている（全体のおよそ半数におよぶ）。世界的ヒット作と言っても差し支えないだろうし、今後も販売本数は伸びていくだろう。

ただし、実際に遊んでみると印象は大きく異なる。筆者はこのゲームをプレイして「レトロゲームではないか」と思ったのが正直なところだし、ビデオゲームとしての行き詰まりすら感じ取った。

前述のように、『Pokémon Legends: Z-A』はアクションRPGに進化したはずなのだ。それに売れている。にもかかわらず、なぜ実際に遊ぶと疑問が出てくるのだろうか？

時代の流れを汲み、アクションRPGに進化したはずの最新作

これまでのポケモンは、ターン制コマンド選択式バトルを採用していた。つまり、コマンド（ポケモンが使う技）を入力するとポケモンが動いて戦い、それが終わるとまた立ち止まってコマンドを待つ形になる。

ターン制コマンド選択式バトルは馴染みある遊び方だが、同時にレトロなものでもある。現在の主流は多かれ少なかれアクション要素が入っているものだ。要するに、キャラクターを自由に動かして戦うなり、世界を探索するのである。

しかし、ポケモンは頑なにターン制コマンド選択式バトルを守り続けていた。『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』はオープンワールドになったのに、ポケモンたちはコマンドに従って動き、バトル中はターンという謎の概念によって縛られるのだ。

さすがにそれが古臭いことは散々指摘されており、『Pokémon Legends: Z-A』ではついにリアルタイムで戦うアクションRPGの形式が採用された。

ただし、ポケモンのように進化して急に姿が変わることなど現実ではありえない。とにかくレトロなのである。

強烈なレトロゲーム臭を感じさせられる“序盤の展開”

ゲームをはじめてすぐに「まるでレトロゲームだ」と思わされるイベントが連発していた。

最序盤、ホテルの部屋に荷物を置いた主人公は外に出かけることになるのだが、来た道がなぜか岩で塞がれているのである。

これはプレイヤーが通るルートを変えたい意図があるのだが、あまりにも不自然で唐突である。レトロゲームではこのような「容量の都合で強引な展開になりがち」は割と見かける表現といえる。

本作では容量の都合はなんとかなっただろうし、そもそも巨大なポケモンを置いて道を塞ぐなど、まともな理由付けはいくらでもできたのではないか？

その次に、プレイヤーは博士のような人物から頼み事を依頼され、選択肢が出てくる。そして、「はい」を選ぶまで話が進まない。つまり「いいえ」を選ぶと無限ループするといった展開になる。

この「選択すると見せかけて肯定を強制させる仕草」は、「ドラゴンクエスト」シリーズで頻出するものである。昔はジョークだったのかもしれないが、いまやゲームの選択できる幅が狭いことを証明してしまう仕草といえよう。

なぜこのようなレトロな表現が採用されるのかといえば、ポケモンがそういう考え方を根本に持っているからなのだろう。どうしてもレトロゲームから進化できないシリーズなのだ。

とはいえ、いま挙げた部分は細かいものである。

致命的な“技術力の低さ”

もっとも重要なのはアクションRPGになったバトルシステム。これも正直なところ現代のアクションRPGとは程遠い。

というのも、中盤くらいまでこのゲームは技をポチポチ連打しているだけでよいのである。プレイヤーを動かしたり、ポケモンの位置関係を考えたり、技の効果範囲を考えるといった要素もあるにはあるのだが、要素としては薄い（対人戦をやりこむ人向けの要素に近い）。

リアルタイムのアクションRPGというより、遊んでいる感覚は「アクティブタイムバトル」に近い。これは昔の「ファイナルファンタジー」シリーズが採用したシステムで、時間がリアルタイムに経過するコマンド選択式バトルである。

ポケモンは世界中で多くの人に愛されるコンテンツである。アクションRPGとして最新鋭のものを用意するよりは、より多くの人が遊びやすいものにするのはわかるし、これでも一応はアクションRPGといえなくもない。

ただしこれは、現代のアクションRPGではなく昔のアクションRPGである。

ゲームレビューを集積するサイト「metacritic」では、本作の評価は78点になっている（記事執筆時点）。期待の大作にしては控えめの評価だ。レビュー内容もおおむね好意的だが、やはり技術力の低さはかなり指摘されている。

そもそもビデオゲームとしての進化は不要な「キャラゲー」？

とはいえ、前述のように『Pokémon Legends: Z-A』は売れているし、魅力がないわけではない。SNSでは本作の話題でもちきりだ。

具体的にいうと、本作の魅力はなんだろうか？ 新しいメガシンカポケモンが出てくるだとか、人間キャラクターがかわいい・かっこいいだとか、あるいは主人公の着せ替えが豊富といった部分が評価されているポイントになる。

つまり、現代のゲームとは思えないレトロ仕草やアクションRPGとしての部分はそこまで気にされていないのである。それもある意味では当然で、ポケモンは“キャラゲー”としての側面が大きいのである。

キャラゲーとは、ビデオゲームとしてのおもしろさよりもキャラクターの魅力を描く作品のことを指す。新しいポケモンが出れば盛り上がるし、オタク向けのキャラクターもまたこのシリーズの大きな要素だ。ビデオゲームとしてのおもしろさを求める必要はあまりない、というのが正直なところだろう。

実際、ポケモンはゲーム以上にグッズ分野での売り上げがかなり大きい。となれば、「ビデオゲームのほうは遊びやすくてキャラクターの魅力があればいいじゃないか」とも思うわけだが、その姿勢ではゲームファンからどんどん問題が提起され、不満が膨れ上がっていくだろう。

ポケモンは世界的人気コンテンツだが…

ビデオゲームは進歩の速い文化で、ゲーム機の進化に伴って内容も変化していく。それこそファミコンの時代はなんでもアクションゲームになっていたが、それは表現できるものが少なかったからだろう。

ゲーム機の進化に伴ってジャンルも多様になっていき、昨今では広大な世界を描くオープンワールドが当たり前になりつつある。グラフィック性能も上がりフォトリアルなビジュアルも増え、どんどん変化していくのだ。

こういった状況において、古臭いゲームは置いていかれてしまう。もちろんレトロ志向の作品もあるにはあるのだが、それも結局のところ現代の遊びやすさを兼ね備えたものであり、決して進化していないわけではない。

また、ビデオゲームがほかの文化と違う部分は何かといえば、プレイヤーが実際に手にとって遊ぶところにある。その遊びの構造がおもしろいからこそ、ほかの遊びと異なり何時間、何十時間も熱中できるのだ。

初代となる『ポケットモンスター 赤・緑』も、ほかのプレイヤーとポケモンを交換したり、あるいは対戦させるといった遊びがおもしろいからこそ爆発的に流行したのである。ひとり用の遊びだったRPGを、マルチプレイに発展させたのがまさしく革新的であった。

当然ながらポケモンもそれを完全に忘れているわけではない。ゆえにゲームシステムの進化を目指す「Pokémon Legends」シリーズができたのだし、新作はアクションRPGを目指したのである。

だが、肝心の内容はレトロゲームのようである。身長差がある人間同士だとグータッチできないだとか、盛り上がるはずの最終決戦はただボタンを押すだけだったり、強い攻撃はほとんどすべてビーム状になるなど、不自然さを誤魔化すことすらできていないのである。

ポケモンは世界的人気コンテンツで、その魅力や人気は類を見ない。一方で、ビデオゲーム作品としては日に日に時代遅れのゲームになりつつあり、失望をあらわにするユーザーも増えているのである。あるいはもはや伝統芸能のようになっていくのかもしれない。

（渡邉 卓也）