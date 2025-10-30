¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶§Ë½²½¤¹¤ë¥¯¥ÞÂÐºö¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡ª¿Í´Ö¤¬¶î½ü¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿¥·¥«¤ò±Â¤Ë¡ÈÆù¿©²½¡É¤¹¤ë¥¯¥Þ¤â½Ð¸½
ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×Ãí°Õ¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÏÃ±Ç¯ÅÙ¤Î»à¼Ô¿ô¤¬Åý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JBpress¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿µ»ö¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê½é½Ð¡§2024Ç¯6·î23Æü¡Ë
30Ç¯¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Î¿äÄê¸ÄÂÎ¿ô
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ¤Î¡Ö¥¯¥ÞÎàÊÝ¸îµÚ¤Ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤À¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¥Ò¥°¥Þ¡Û
¡¦½Õ¥°¥Þ¶î½üÇÑ»ß¤Ë¤è¤ë¸ÄÂÎ¿ôÁý²Ã¡¦Ê¬ÉÛ³ÈÂç¡¢ÎÓ¶È½¾»ö¼Ô¤ä¼íÎÄ¼Ô¤Î¸º¾¯Åù¤Ë¤è¤ê¿Í¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤¬Çö¤ì¡¢½¸Íî¼þÊÕ¤Þ¤ÇÊ¬ÉÛ°è¤¬³ÈÂç
¡¦¿¹ÎÓ¤«¤éÏ¢Â³¤¹¤ëÎÐÃÏ¤ä²ÏÀî¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©
¡¦½©´ü¤Î¼çÍ×¤Ê¿©Êª»ñ¸»¤ÎÎÌ¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¹ÔÆ°·÷¤¬ÊÑ²½¡¦³ÈÂç¡£¿©ÎÁ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄãÃÏ¤ä½¸Íî¤Ø½ÐË×
¡Ú¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡Û
¡¦ÎÓ¶È¤ä¼íÎÄ¡¢Î¤»³ÍøÍÑ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤¬Çö¤ì¡¢½¸Íî¼þÊÕ¤Þ¤ÇÊ¬ÉÛ°è¤¬³ÈÂç
¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¡¦¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö³èÆ°¤ÎÄã²¼¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Î³ÈÂç¡¢ÊüÇ¤²Ì¼ù¤ÎÁý²ÃÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¼þÊÕ¤¬À¸Â©¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤ØÊÑ²½
¡¦²Ì¼ùÅù¤ËÍ¶°ú¤µ¤ì¡¢¿¹ÎÓ¤«¤éÏ¢Â³¤¹¤ëÎÐÃÏ¤òÍøÍÑ¤·»Ô³¹ÃÏ¤Ø¿¯Æþ
¡¡¹âÎð²½¡¢ÎÓ¶È¤Î¿êÂà¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¸º¾¯¤Ê¤É¶¦ÄÌ¹àÌÜ¤¬Â¿¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¿ô½½Ç¯´Ö¤Ç¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬ÈôÌöÅª¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ò¥°¥Þ¤ÏÊ¿À®15Ç¯ÅÙ¤È30Ç¯ÅÙ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¡¢Ê¬ÉÛ°è¤Ï1.3ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¿äÄê¸ÄÂÎ¿ô¡ÊÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÏÃæ±ûÃÍ1Ëü1700Æ¬¤Ç¡¢30Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥Ò¥°¥Þ¡ÊÃÎ¾²¡¢¼Ì¿¿¡§travel Photo¡¿a.collection£Ò£Æ¡¿¥¢¥Þ¥Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¡¡¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÏËÜ½£¡¢»Í¹ñ¤Î33ÅÔÉÜ¸©¤Ë¹±¾ïÅª¤ËÊ¬ÉÛ¡ÊÅìµþÅÔ¤Ë¤â¤¤¤ë¡ª¶å½£¤ÏÀäÌÇ¡Ë¡£Ê¿À®15Ç¯ÅÙ¤È30Ç¯ÅÙ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¡¢Ê¬ÉÛ°è¤ÏÌó1.4ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¿äÄê¸ÄÂÎ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜ½£¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇÁý²Ã¤Þ¤¿¤Ï¸ÄÂÎ·²¤Ï°ÂÄê²½¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ¬¿ôÉ½µ¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî¤ÎÊ¸¸¥¡Ê2011Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÌó1Ëü3000Æ¬¤«¤é2Ëü1000Æ¬¤È¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¶²¤í¤·¤¤¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·§¡É¤Î½ÐË×¾ðÊó¡¢Ì±²ÈÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¤â
¡¡´í×ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸ÄÂÎ¿ô¤ÎÁý²Ã¤äÊ¬ÉÛ°è¤Î³ÈÂç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½©ÅÄ¸©¤Ç¿Í¤ò½±·â¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áµî¤Ë´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤ÈºßÍè¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ò»¨¼ï¤Ç¡¢¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·§¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¥Ò¥°¥Þ¥¿¥¤¥×¤¬ËÜ½£¤ÇÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÉÔµ¤Ì£¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤âÁý²ÃÃæ¤À¡£ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ï198·ï¡Ê219¿Í¡¢»àË´6¿Í¡Ë¤Ç¡¢Åý·×¤Î¤¢¤ëÊ¿À®18Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¡£9·î°Ê¹ß¤Ë¸²Ãø¤ËÁý²Ã¤·¡¢10·î¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ï4·î¡¢5·î¤Î2¥«·î´Ö¤Ç13·ï¡Ê15¿Í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ä½©ÅÄ¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Þ¤Ç½ÐË×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÉÑÈË¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡°æ»Ô¤Ç¤Ï6·î18Æü¸áÁ°¡¢¥¯¥Þ¤¬½»Âð³¹¤Î²È¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬À¸¤¸¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¤Ø¤ÎÈï³²³ÈÂç¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤¹¤ëÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Û¤«¡Ê2024Ç¯6·î18Æü¡¢Ê¡°æ»Ô²ÖÆ²Åì¡¿¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¥¯¥Þ1Æ¬Åö¤¿¤ê¤ÎÊá³ÍÃ±²Á¡Ö8000±ß¡×¤ÏÂÅÅö¤Ê¤Î¤«
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈï³²¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥¯¥ÞÂÐºö¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤äÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×¤Î¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤¤¤ÁÁá¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¤¢¤ë¡£Æ»¤Ï¥Ò¥°¥ÞÊÝ¸îÀ¯ºö¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢½Õ¥°¥Þ¶î½ü¤ò30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Ø¤Î½ÐË×ÍÞÀ©¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö½Õ´ü´ÉÍýÊá³Í¡×¤òÎáÏÂ5Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£ÅßÌ²Ãæ¤äÅßÌ²ÌÀ¤±¤Î¸ÄÂÎ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï19»ÔÄ®Â¼¡¦ÃÄÂÎ¤¬µö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¦¤Á6»ÔÄ®Â¼¤¬20Æ¬¤ò¶î½ü¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï2¨¡5·î¤Ë¤«¤±¤ÆºòÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë45»ÔÄ®Â¼¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï1808¿Í¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÌó2.2ÇÜ¡£½é¿´¼Ô¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤«¤é»ÔÄ®Â¼¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë·ÐÈñ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÆ»¤¬Êä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤ÈÊä½õÀ©ÅÙ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Î»²²Ã°ÕÍß¤ò¹â¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÊá³ÍÆ¬¿ô¤Ï14Æ¬¤ÇºòÇ¯¤è¤ê¤â6Æ¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼°éÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍ°ÕµÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½ÐË×ÍÞÀ©ÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¹ñ¤â½Å¤¤¹ø¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¾å¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î16Æü¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¾ÊÎá¤ò²þÀµ¤·¡¢ÀäÌÇ¤Î¶²¤ì¤Î¤¢¤ë»Í¹ñ¤Î¸ÄÂÎ·²¤ò½ü¤¤¤¿¥¯¥ÞÎà¤ò»ØÄê´ÉÍýÄ»½Ã¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»ÔÄ®Â¼¤¬¥¯¥ÞÂÐºö¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡¢¸òÉÕ¶â¤Î·Á¤Ç¹ñ¤«¤é°ìÄê¤Î»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë»ÙÊ§¤¦¡Ö¤ª¶â¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦Æà°æ¹¾Ä®¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Ë¼¨¤·¤¿ÆüÅö8500±ß¡ÊÈ¯Ë¤¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï1Ëü300±ß¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼Â¦¤¬¡Ö°Â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ½ÐÆ°¤ò¼Âà¤¹¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»¥ËÚ»Ô¤ÏÆüÅö¤¬1²ó2Ëü5300±ß¤ÇÊá³Í¡¦±¿ÈÂ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï3Ëü6000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¤Î»ØÄê´ÉÍýÄ»½Ã»ØÄê¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£°ËÆ£¿®ÂÀÏº´Ä¶Âç¿Ã¤Ï4·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤Î½©¤Î½ÐË×ÂÐ±þ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ØÄê´ÉÍýÄ»½Ã¤Ë»ØÄê¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½»»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤ÏºâÌ³¾Ê¤È¤Î¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙÊ¬¤Ï½¾Íè¤Î¥¤¥Î¥·¥·¡¢¥·¥«¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä»½ÃÊá³ÍÅù»ö¶È¸òÉÕ¶â¤«¤é¥¯¥Þ¤ÎÊ¬¤òÇ±½Ð¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¤Ï6·î14Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¹ñ¤¬ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ¶ÈÈï³²ËÉ»ß¤Ë¤«¤«¤ë¡Ê¥¯¥Þ¡ËÊá³Í1Æ¬Åö¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤¬8000±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤ËÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁý³Û¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÊá³Í¸òÉÕ¶â¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î»Ù±çºö¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÀ¤Ë·ç¤±¤ë¹ñ¤ÎÂÐºö¤È¡Ö3¤Ä¤Î»Ø¿Ë¡×¤ÎÃæ¿È
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ò¥°¥Þ¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÀ¸Â©¾õ¶·¡¢¿Í¿ÈÈï³²¡¢Æ»¤ä¹ñ¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶î¤±Â¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¿Í¿ÈÈï³²¡¢ÇÀ¶ÈÈï³²¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈ´ËÜÂÐºö¤È¤·¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¶ÛµÞÂÐºö¤ÈÃæÄ¹´üÅªÂÐºö¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡º£¸åÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¡Ê´Ä¶¾Ê¡Ë¤Î¡Ö¥¯¥ÞÊÝ¸îµÚ¤Ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ï¤³¤¦¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐºö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤È¥¯¥ÞÎà¤ÎÀ¸Â©°è¤Î¶õ´ÖÅª¤ÊÊ¬Î¥¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°´ÉÍý¡×¡Ö¹°èÅª¤Ê´ÉÍý¡×¡Ö½ç±þÅª¤Ê´ÉÍý¡×¤Î3¤Ä¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°´ÉÍý¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ò¡¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¡Ê»Ô³¹ÃÏÅù¡Ë¡¢¢´Ë¾×ÃÏÂÓ¡Ê¡¤È£¤ÎÃæ´Ö¡Ë¡¢£ÊÝ¸îÍ¥ÀèÃÏ°è¡Ê±ü»³Åù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡¤Ë¤Ï¥¯¥ÞÎà¤òÀ¸Â©¤µ¤»¤º¡¢¿¯Æþ¤·¤¿¥¯¥Þ¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÇÓ½ü¡£µÕ¤Ë£¤Ç¤ÏÃÏ°è¸ÄÂÎ·²¤ò°ÂÄêÅª¤Ë°Ý»ý¤·¡¢¥¯¥ÞÎà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¹¥¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¡£ÊÝ¸î¤È´ÉÍý¤òÍýÏÀÅª¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ç¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¸³«¤À¡£º£Ç¯¡¢¥¯¥ÞÎà¤ò»ØÄê´ÉÍýÄ»½Ã¤Ë»ØÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹ñ¤È¤·¤Æ¤â°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÎáÏÂ5Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ç¡Ö¥¯¥Þ¶ÛµÞ½ÐË×ÂÐ±þ»ö¶È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ½»»Åª¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡Æ¤²ñ¤Ï¡Ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÄÂÎ·²´ÉÍý¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ø¤Î½ÐË×¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¼þÊÕ¤Î´Ë¾×ÃÏÂÓ¤Ë´ÉÍý¶¯²½¥¾¡¼¥ó¤òÀß¤±¡¢¡Ö´Ä¶À°È÷¡×¤È¡Ö¸ÄÂÎ¿ô´ÉÍý¡×¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¡Ó¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿äÄê¸ÄÂÎ¿ô¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÏÌ¤¸øÉ½¡£ÅÔÉÜ¸©¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¿äÄê¸ÄÂÎ¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÔÉÜ¸©¤´¤È¤ËÄ´ººÊýË¡¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿ä·×¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ»ß¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Îºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ò»Ô³¹ÃÏ¤ä½¸Íî¼þÊÕ¤Ç¤ÎÊüÇ¤²Ì¼ù¡¢À¸¤´¤ß¡¢¼ý³Ï»ÄÞÖÅù¤ÎÍ¶°úÊª¤Î´ÉÍýÅ°Äì¡¢ÇÀÃÏ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅµ¤ºô¤ÎÀßÃÖ¡¢ÄÉ¤¤Ê§¤¤Åù¤ÎÊ£¹çÅª¤ÊÈï³²ËÉ»ßÂÐºö¤ò¶¯²½¡Ó¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼è¤êÎ©¤Æ¤ÆÌÜ¿·¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÅÅµ¤ºôÀßÃÖ¤Ø¤Î¹ñ¤Î»Ù±ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÄó¸À¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö½ÐË×»þ¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ò½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏ¢ÍíÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤äÂÐ±þÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¡Ó¤È¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ò½ÆÎÄ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ô³¹ÃÏÅù¤Ç¤Î½Æ´ï¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤È»Ø´ø·ÏÅý¤ÎÌÀ³Î²½¤ò¿Þ¤ê¡¢Ä»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤Î²þÀµ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¹ñ¤¬ÁáµÞ¤ËÂÐ±þÊý¿Ë¤òÀ°Íý¡¦¼þÃÎ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤À°È÷¡¢Ë¡²þÀµ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï¡¢½»Âð¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÎÈ¯Ë¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸å¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤Ë¡²þÀµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î»Ø´ø·ÏÅý¤ÎÌÀ³Î²½¤ÈÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¥¯¥Þ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢Í¾·×¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÇ¿·¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¡£
¤â¤Ï¤äÂÐ¾ÉÎÅË¡Åª¤ÊÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤
¡¡¸¡Æ¤²ñ¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤ÏÂç¶Ú¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ìÆü¤âÁá¤¯Ãå¼ê¤·¤Æ¡¢¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÂÐºö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¡¢½Æ´ï¤Î¼è¤ê°·¤¤¡¢ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ø¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁÂÎ·Ï¡¢ÂÅÅö¤ÊÊó½·ÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÐË×·ï¿ô¤¬Â¿È¯¤¹¤ë½©¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÆü¤âÁá¤¯ÂÐ½è¤¹¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÅµ¤ºôÀßÃÖ¡¢È¢¤ï¤ÊÀßÃÖ¡¢¸ÄÂÎ¿ô´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±çºö¤Î¶¯²½¤âµÞ¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ¾ÉÎÅË¡Åª¤ÊÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°´ÉÍý¡¢¸ÄÂÎ¿ô´ÉÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃæÄ¹´üÅª¤ÊÊÝ¸î¡¦´ÉÍýÀ¯ºö¤Ø¤ÎÍ½»»³ÎÊÝ¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹ñÌ±¤Ø¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¾ðÊó¸ø³«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ËÜ½£¡¦»Í¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¿äÄê¸ÄÂÎ¿ô¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡£¼ï¤ò°ÂÄêÅª¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡£»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÂÎ¿ô´ÉÍý»Üºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Á³³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÄÂÎ¿ôÂçÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦Èï³²¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥«¤â¥¤¥Î¥·¥·¤â°ì½ï¤À¡£
¥·¥«¤¬½»ÂðÃÏ¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏÆü¾ï¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡ËÌ³¤Æ»¤äËÜ½£¤Î»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¶î½ü¤·¤¿¥·¥«¤Î»àÂÎ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥Þ¤¬±Â¤Ë¤·¤Æ¿©Æù¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÁý¤¨¤¹¤®¤¿¥·¥«ÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤¬¥¯¥Þ¤Î¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¡¢¶§Ë½²½¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Á´¤Æ¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÜÀè¤Î½ÐË×ËÉ»ß¡¢½ÐË×»þ¤Î¶î½üÂÐºö¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¶¦Â¸¡¢¶¦À¸ÂÐºö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼Â¤Ë¹ü¤ÎÀÞ¤ì¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¸îÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤äÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Í½»»³ÎÊÝ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏºâÌ³¾Ê¤È¤ÎÌñ²ð¤ÊÀÞ¾×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¶ìÆñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¤É¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¨¡¨¡¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»ÑÀª¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»³ÅÄ Ì¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤ß¤Î¤ë¡Ë¡Û
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1960Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤ÊÔ½¸ÉôÄ¹¡¢¹¹ð¶É¼¡Ä¹¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£ÊÔ½¸¹©Ë¼¥ì¡¼¥ôÂåÉ½¡£¼ç¤Ë·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¡¢ÃÏÊý´ØÏ¢µ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¶Ã¤¤ÎÆüËÜ°ì¤¬¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ù¡ØÊ¬±ì¼Ò²ñ¤Î¥¹¥¹¥á¡£¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Î»³¤È²¹Àô¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É2021¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¾Þ¼õ¾Þ¡£
