片付けが苦手なのは、脳の仕組みのせいかも

発達障害とは生まれつきの脳の特性で、脳神経の仕組みや遺伝、環境など様々な要因が影響した結果、生活で困難を抱えている状態です。

特にADHDは、神経伝達物質（セロトニンやドーパミンなど）の働きに違いがあると言われています。これは本人の努力でコントロールできるものではありません。「集中しよう」「気をつけよう」と思っても、それがうまくいかないのは脳の働きによるものなのです。

ですから、片付けが苦手な傾向の人がいるのも、脳の仕組みが関係しています。

きれいにしよう！ と強く思っていても、特性的に難しかったら、意思や努力で克服することは非常に難しいのです。まずはその点を知ってもらえたら、接し方も変わるかもしれません。

ADHD TAXって知っていますか？

片付けに関連して、ADHD TAXについてお話ししましょう。

これはADHD特性由来の出費を指す海外でのスラングで、直訳するとADHD税。つまりADHDの特性が原因でかかってしまうコストのことです。

私もADHD TAXのために1年間で100万円近く吹き飛んだことがあります。

様々なADHD TAXを経験してきた当事者として、そしてお金の相談を受けてきたFPとして、ADHD TAXを「7つの税金」に分類しています。

今回はその1つ、「片付け迷子税」についてご紹介しましょう。

片付け迷子税「何度も買ってる同じ本」

「探すより買ったほうが早い」。

これは、私の人生で何度もくり返されてきた言葉です。そして買って帰ったらすぐに見つかることもしばしば。特に過去に多かったのは、同じ本を何冊も買ってしまうこと。面白そうと思って買ったら、すでに持っていたというケースは1度や2度ではありません。

相談者の中には、3回も同じ本を購入していた方もいました。「また買っちゃった」と落ち込む気持ち、よくわかります。

また、冷蔵庫の中で食材を腐らせてしまうのも、片付け迷子税です。

特売品を買いだめしておいて、どこにしまったかわからなくなり、気付けばカビが生えていた、ということも。

整理整頓の苦手から来る重複購入や忘却による損失も、地味ながらボディーブローのように効いてくるADHD TAXです。

当事者の生活をとおして、

「あ！ これは片付け迷子税かも？」

「もしかしてADHD税？」

と感じるかもしれません。

片付けが苦手なことで生じるコストもあるのです。そこに気づいてもらえたらうれしいです

