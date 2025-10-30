Éã¤¬¡ÖÂà¿¦¶â1000Ëü±ßÆþ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¡Ä¡£¼ÂºÝ¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âà¿¦¶â¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤è¤¦
Âà¿¦¶â¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎµëÍ¿¤ä¾ÞÍ¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¶ÐÌ³¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼ýÆþ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢ÀÇ¶â¤Î·×»»¤¬°ìÈÌ¤Î½êÆÀ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦½êÆÀ¤ÎÀÇ³Û¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¡×¤òº¹¤·°ú¤¡¢¤½¤Î»Ä¤ê¤Î¶â³Û¤Î2Ê¬¤Î1¤ò²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹µ½ü³Û¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¹µ½ü³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸1000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶ÐÂ³20Ç¯¤È30Ç¯¤Ç¤Ï¼ý¤á¤ëÀÇ³Û¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÐÂ³25Ç¯¤ÇÂà¿¦¶â1000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼ê¼è¤êÌÜ°Â
¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¶ÐÂ³25Ç¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬Âà¿¦¶â¤È¤·¤Æ1000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥±ー¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Î·×»»¼°¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¶ÐÂ³20Ç¯°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡§40Ëü±ß¡ß¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¡¢¨80Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï80Ëü±ß
¡¦¶ÐÂ³20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡§800Ëü±ß¡Ü70Ëü±ß¡ß¡Ê¶ÐÂ³Ç¯¿ô－20Ç¯¡Ë
¶ÐÂ³25Ç¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö800Ëü±ß¡Ü70Ëü±ß¡ß5Ç¯¡á1150Ëü±ß¡×¤¬¹µ½ü³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤¬Âà¿¦¶â1000Ëü±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ï¥¼¥í¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤é¤ºÁ´³Û¤¬¼ê¼è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶ÐÂ³´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤äÌò°÷Âà¿¦¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹µ½ü³Û¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤ä¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤ÏÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Âà¿¦¶â¤¬¹µ½ü³Û¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¶ÐÂ³10Ç¯¤ÇÂà¿¦¶â1000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢¹µ½ü³Û¤Ï¡Ö40Ëü±ß¡ß10Ç¯¡á400Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö1000Ëü±ß－400Ëü±ß¡á600Ëü±ß¡×¤¬¹µ½ü¸å¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö2Ê¬¤Î1¤Ç¤¢¤ë300Ëü±ß¡×¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÂà¿¦½êÆÀ300Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤Ç¤ª¤è¤½50Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê¤ÏÌó950Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìò°÷¤äÃ»´ü¸ÛÍÑ¤ÎÂà¿¦¶â¤Ï°ìÈÌ¼Ò°÷°Û¤Ê¤ë·×»»ÊýË¡¤äÀ©¸Â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âà¿¦¶â¼õµë»þ¤Ë¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¤Î¼õµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¹ð½ñ¡×¤ò²ñ¼Ò¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÁ´³Û¤Ë°ìÎ§20.42¡ó¡Ê½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤ÓÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¡Ë¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜÍè¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤ä2Ê¬¤Î1²ÝÀÇ¤ÎÍ¥¶ø¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤º¡¢ÀÇ¶â¤¬²áÂç¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ö¸å¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤ÀÇ³Û¤Ë´ð¤Å¤¯´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Âà¿¦¸å¤ËºÆ½¢¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÂà¿¦½êÆÀ°Ê³°¤Î²ÝÀÇ½êÆÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤¿ÀÇ¶â¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ìá¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½¹ð½ñ¤Ï»öÁ°Äó½Ð¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢Äó½Ð¤·Ëº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍâÇ¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÀº»»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹²¤Æ¤º¤ËÀÇÌ³½ð¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤Î²ÝÀÇ¤ÏÍÍø¤À¤¬¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤ë
Âà¿¦¶â¤Ï¡¢Â¾¤Î½êÆÀ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂà¿¦¶â¤ÎÁ´³Û¤«¤éÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿»Ä³Û¤Î2Ê¬¤Î1¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²ÝÀÇ½êÆÀ¤ÏÂ¾¤Î½êÆÀ¤È¤ÏÊ¬Î¥¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤ä¾ÞÍ¿¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤äÌò°÷¤È¤·¤Æ5Ç¯°Ê²¼¤ÇÂà¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹µ½ü³Û¤ä²ÝÀÇ·×»»¤ËÆÃÊÌ¤Ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢²ÝÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âà¿¦¶â¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂà¿¦Ç¯¶â¡×¤ä¡Ö°ì»þ¶â¤ÈÇ¯¶â¤ÎÊ»ÍÑ·¿¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ëÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¤Ï¹µ½ü¸å¤Î2Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ëÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¶â·Á¼°¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö»¨½êÆÀ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ËèÇ¯¤Î½êÆÀ¤È¤·¤Æ·×¾å¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î»»Äê´ð½à¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âà¿¦¶â¤Î¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇÉéÃ´¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Âà¿¦Á°¤Ë¶ÐÌ³Àè¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÍÍø¤Ê¼õ¤±¼è¤êÊý¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÀÇ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Âà¿¦¸å¤Î»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤è¤¦
Âà¿¦¶â1000Ëü±ß¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Âç¤¤Ê¶â³Û¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÇ¶â¤ä¹µ½ü¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¹µ½ü³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤äÂà¿¦¶â¤òÇ¯¶â·Á¼°¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¹µ½ü³Û¤ä²ÝÀÇÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶ÐÂ³´ü´Ö¤ä¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÇÉéÃ´¤Ë¿ô½½Ëü±ß¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·ÐºÑÅª¤ËÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¼è¤ëÁ°¤ËÂà¿¦¶â¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤ä¹µ½ü¤Î»ÅÁÈ¤ßÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ä¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Î»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
