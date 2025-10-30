父親には会ったことがなく、母から聞くと養育費ももらえてないようです。高校生の私ができる『養育費の請求方法』はありますか？

養育費とは何か

養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。食費、教育費、医療費、衣類や住居費など、日常生活にかかるお金を含みます。

日本の法律（民法第766条）では、離婚後も親には子どもを扶養する義務があり、父親・母親のどちらが親権を持っていようと関係ありません。つまり、たとえあなたが父親と暮らしていなくても、父親はあなたの生活を支える責任があります。



養育費の請求は「子どもの権利」

養育費は「親の好意」ではなく、親の義務であり子どもの当然の権利です。そのため、たとえ母親が請求していなくても、子ども自身が請求できるケースもあります。

ただし、未成年の場合、原則として親権者や法定代理人（多くは母親）が手続きを行う必要があります。しかし、もし母親が動けない事情がある場合は、家庭裁判所を通して特別代理人を立てる方法もあります。



養育費の請求方法の流れ

1. まずは「父親を特定」する

請求を行うには、まず父親が誰なのかが明確である必要があります。もし父親が法律上の「認知」をしていない場合は、認知請求という手続きが必要です。

これは、DNA鑑定などによって父子関係を証明し、家庭裁判所に申し立てを行う方法です。認知が成立すると、戸籍にも父親の名前が入り、初めて養育費を請求する法的権利が生まれます。



2. 話し合い（任意交渉）を試みる

父親が認知していて連絡が取れる場合は、まず話し合い（任意交渉）で養育費の支払いを求めます。母親または代理人（弁護士など）を通じて、「月○万円を支払ってほしい」と具体的に提示します。

話し合いがまとまれば、裁判所の手続きや公正証書を作成しておくことで、将来支払いが止まったときに強制執行が可能になります。



3. 家庭裁判所への申し立て

もし父親が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てます。調停では、調停委員を通して話し合いが行われ、支払額や支払期間が決まります。

調停が成立すれば、裁判所の「調停調書」が作成され、これは法的な強制力を持ちます。それでも支払いが行われない場合は、「強制執行」によって給料や財産を差し押さえることも可能です。



高校生本人にできること

高校生のあなた自身が直接裁判を起こすのは難しいですが、できることはいくつかあります。



・母親に相談する

まずは、母親に「養育費を請求できないか」を話してみてください。弁護士や自治体の無料相談を利用すれば、費用をかけずに相談できます。



・法テラスを利用する

「法テラス」は国が運営する法律相談機関で、未成年でも利用できます。経済的に余裕がなくても、無料または低料金で弁護士相談が受けられます。



・家庭裁判所への情報収集

最寄りの家庭裁判所に電話をして、「養育費の請求を考えているが、どうすればよいか」と尋ねるのも有効です。手続きの案内や書類の入手方法を教えてもらえます。



・スクールカウンセラーや児童相談所への相談

学校のカウンセラーや児童相談所でも、家庭の問題について相談に乗ってもらえます。あなたの安全を守りながら、必要な支援につないでくれます。



養育費は「子どもの権利／親の義務」であり、親の好意ではない

父親から養育費が支払われていない場合でも、あなたにはそれを請求する権利があります。

ただし、未成年であるため、実際の手続きは母親や代理人を通じて行うのが一般的です。経済的なことを高校生のあなたが心配するのはつらいことですが、法律はあなたの味方です。

まずは勇気を持って、信頼できる大人や専門機関に相談することから始めてみましょう。



出典

裁判所 養育費に関する手続

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー