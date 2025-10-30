国内男子プロゴルフツアーの新規大会、フォーティネット・プレーヤーズカップは３０日から４日間、千葉県の成田ヒルズＣＣ（７１３７ヤード、パー７１）で開催される。ツアー２０勝の石川遼（３４）＝カシオ＝はプロアマ戦で最終調整。試合がなかった前週、襟足を長く伸ばした髪を１０センチほどカットし、今季初のショートヘアに。「切りたくなったから切りました。ちょっと寒いです。間違えたかな」と爽やか度が“爆上げ”になった姿で笑みを浮かべた。

２週前の日本オープンは１打届かず３位。「勝てなかった悔しさより、自己評価の部分でもっといいものを出したかった」ともどかしさがにじんだ。刺激を受けたのは、第３日に同組でプレーした元世界ランク１位のアダム・スコット（豪州）。「自分より飛んで、曲がらない。通常運転のレベルの高さはティーショットですごく感じた。まだまだうまくなりたいなと思った」と大きな収穫を得た。

賞金ランクはトップに約３７５８万円差の１４位。残り６戦は優勝賞金４０００万円の高額大会もある。石川は「大きい試合も続くし、（有力選手の参戦で）フィールドがより厚くなる試合もくる。ここから、もうひと頑張りしたい」と気合を入れた。（星野 浩司）