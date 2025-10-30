巨人３位指名の亜大・山城京平投手（２２）が２９日、最速１５４キロの“クセ球”を武器に１年目からローテ争いに加わる決意を示した。武蔵野市内のキャンパスで指名あいさつを受けた即戦力左腕。「フォームの特徴でスリーク（オーター）気味に投げる。奇麗な回転というよりはシュート成分が多くなるので、それを生かして伸びる、左打者の胸元に食い込む球が強み」と長所をアピールした。

興南時代より球速を８キロアップさせ、１７４センチ、７０キロの体から天性のバネで快速球を生み出す。スカウト陣には１年目から１軍の戦力になって、と声をかけられ「入ったからには期待に応える成績を」と誓った。

もう一つ、野望がある。乃木坂４６の熱烈ファンで、特にメンバーの賀喜遥香が大好き。「野球のご褒美で」とペンライトなどグッズを集めながら亜大の厳しい練習に耐えてきた。始球式をはじめ、いつか東京Ｄのマウンドで推しと“共演”することを願い「夢ですね。そうなれば最高」。先発競争を勝ち抜けば夢はグッと近づく。（堀内 啓太）

◆山城 京平（やましろ・きょうへい）２００３年９月２０日、沖縄県生まれ。２２歳。興南では１年秋からベンチ入り。甲子園出場なし。亜大では１年春にリーグ戦デビュー。４年春に最優秀防御率。同年夏の侍ジャパン大学代表に選出。１７４センチ、７０キロ。左投左打。