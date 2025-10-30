◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見で前日２８日（同２９日）の第４戦に先発した大谷翔平投手（３１）を３１日（同１１月１日）の第６戦以降でリリーフ待機させる可能性を示唆した。

「まだ大谷とは話をしていないが、今夜は登板できない。それ以降については様子を見る。もちろんワールドシリーズの第６戦、そして第７戦の可能性を考えれば『総動員』という状況になるだろう。なので今後どうなるか見ていく」とし、「（大谷が）投げられる状態で、そして理にかなっているなら、間違いなく彼も選択肢の一つになる」と明かした。

大谷は試合時間６時間３９分、延長１８回の死闘の末にサヨナラ勝ちした第３戦の翌日に二刀流出場。ＷＳ初登板は７回途中６安打４失点で黒星を喫した。試合後は「（この後のシリーズで）投げる可能性としてはどこぐらいまでもつれるかによると思いますけど、もちろん全試合必要であれば準備したいですし、昨日みたいに延長戦に入ってなかなか決まらない試合もあると思うのでいつでもいけるようには準備したいなと思います」。この日の第５戦先発はスネル、今後の先発ローテは順番通りなら第６戦が山本由伸、第７戦はグラスノーだが、二刀流の大谷もＤＨで出場しながら登板準備を進める覚悟を明かしていた。

一方で２３年ＷＢＣのように優勝を決める瞬間の“胴上げ投手”になるイメージについては「基本的にそれはクローザーの仕事ではあるので。今は朗希（佐々木）が務めてますし、そこまでまずみんながつないでいけるのがベストなシナリオじゃないかなと思うので。特に第何戦に投げるとかっていうことではなく、自分が与えられたその試合の先発の中で自分がしっかりと仕事ができれば、最後は誰がマウンドに立っていてもそこは関係ないのかなと思ってます」と話していた。