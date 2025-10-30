体格に恵まれていたわけではない。ドラフト上位だったわけではない。それでも山本由伸投手はオリックス入りして2年目のシーズンには頭角を現し、5年目には最多勝投手となる。その後の活躍はあらためて触れるまでもない。そして今年、ドジャースでの活躍は日米を沸かせている。（デイリー新潮2023年2月17日配信の記事を再構成しました。年齢などは当時のものです）

〈5回連載の第5回〉【中島大輔／スポーツライター】

山本投手の「一番打たれない球」がさらに進化することに期待する人は多いことだろう。

投球フォームの改造に取り組んできた山本由伸投手

松坂やダルビッシュと異なり、山本は高校時代から脚光を浴びたわけではない。プロ入り後に頭角を現し、高卒5年目に投手4冠（最多勝、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振）を獲得、最優秀選手と沢村賞に選出された。

当時23歳にしてプロの頂点までたどり着いたことを、本人はどう感じているのか。2022年の春季キャンプが始まる数日前、直接尋ねた。

「どうでしょうね。いい方向にきているなとは思いますけど。正直、特に何もないです」

賞やタイトルはあくまで他人との比較で決まるものだから、何も感じないのか。

「本当に、特に何もないです」

肘は曲げない、筋トレはしない、スライダーは自ら封印……。「規格外の投手」はどのように生まれたのか？

威勢のいい言葉を引き出したかったわけではない。自身の成長スピードをどう捉えているのか、率直な胸の内を聞きたかった。

だが、山本は「何もないです」と繰り返すばかりだった。

言葉をどう継ごうかと思案する私の胸中を察してくれたのか、隣で聞いていたトレーナーの矢田修が助け舟を出してくれた。

「素敵な女性がおったとしますよね。モノにしたいと思うじゃないですか。彼にとっていろんなタイトルは、その女性の家族くらいにしか思っていないと思うんです。狙っているのは、その女性であって。でも、女性の家族もうまいこと付き合わなかったら、モノになれへんし。でも狙っているのは女性の家族じゃなくて、その女性だから。そういう感じだから、（タイトルをいくつ取っても）気楽にしていられると思うんです」

世界に類を見ないピッチャーになりたい――

2017年4月、山本は初めて矢田の下を訪れた。高校時代から最速151km/hを投げてきた代償で、右肘の張りに悩まされた。そうした話を聞いた知人が、柔道整復師の矢田を紹介してくれた。過去4回の記事で記したように、それが「日本のエース」へ駆け上がるきっかけになった。

当時18歳、プロでまだ1軍未登板の右腕投手は、その頃からはるかな高みを見据えていたと矢田は証言する。

「もちろん今とはレベルが違いましたけど、見ているところには『世界で一番のピッチャー』がありました。だから、そういう基準で話が進んでいきましたよね。今の活躍にそれほど喜ばないのもそんな理由なんです。日本一やメジャーというのは、目指す過程にあるものなので」

世界に類を見ないピッチャーになりたい――。

山本が当時から秘める野心だ。

矢田から学んだBCエクササイズの神髄をどうすればピッチングに生かせるかと追求し、独特な投球フォームにたどり着いた。そこから投じられるのは、周囲とは明らかに異質なボールだ。

例えば、最速151km/hのフォーク。打者にはストレートのように見えて、手元で突如落ちるから対応できない。

「もともと矢田先生と『150km/hのフォークを投げよう』と言っていて、投げられるようになったのが今のフォークです」

2022年4月2日の日本ハム戦で2回2死、6番・レナート・ヌニエスに151km/hのフォークでバットに空を切らせると、相手のBIGBOSSこと新庄剛志監督に「151km/hのフォーク、打てるかー。初めて見た」と言わしめた。

なぜ山本は、誰も投げられないような球を操れるのか。

「150km/hのフォークを目指したというより、ちゃんと力を伝える方向が合った結果として150km/hが出て、ちゃんと落差もある程度あってというのが狙いです。150km/hのフォークが投げられるようになったのは、正しく投げたからだと思います」

もう一つの武器、カットボールも独特だ。球速140km/h台後半でストレートのように迫っていき、打者の手元で斬りつけるように曲がる。

そうした軌道を描くのは、「あまり手で曲げてない」という点にヒントがある。

「『どうやって投げているの？』とよく聞かれるんですけど、『ここをこうして』と教えてあげたとしても、その人の体ではできなくて。自分の感覚だし、自分がここまでやってきた動作の練習があります。基本的な動作に見えて、その積み重ねが本当に大事で、それで少しいいカットを投げられるようになったという感じです」

「やり投げだけをしてピッチングが良くなることでもない」

野球の教則本には変化球の握り方が解説されているが、ボールを同じように持てば誰もが投げられるわけではない。投球メカニクスにおける体の使い方や、ボールをどう離すかが影響してくる。加えて山本が言うように体の特徴によっても変化の仕方は変わるので、どんなトレーニングをするかも関わってくる。

以上の意味合いも含め、山本に欠かせない練習がやり投げだ。といっても、陸上競技のやりを投げるわけではない。以前は、やり投げの導入として開発されたジャベリックスローのターボジャブという重さ300g、長さ70cmの器具を投げていた。現在はフレーチャという、重さ400g、長さ73.5cmの器具を使用している。

フレーチャは肘に頼って投げるとうまく飛ばず、体全体で投げる感覚を養えることが特徴にある。山本の練習法として知られるようになったが、フレーチャを投げる目的は他にもある。

「例えば『やりを乗せる感覚』って言われてもピンとこない人もいると思うんですけど、そういった感覚を養うとか。やりを乗せるためには何が必要かとか、そういった感覚の練習はありますね。ただやりを投げても多少は良くなると思いますけど、やり投げだけをしてピッチングが良くなることでもないですし。正しくやらないと、効果も最大限には出ないと思います」

山本は、硬式球の重心がどこにあるかも感じられるという。自分の体を思うように動かすには重心を把握する必要があるのと同じで、ボールの芯をどのように扱えばいいかと考えることで自分が意図したように投げられるのだ。

「とにかく一番いい球を投げたい」

こうした取り組みの先に見据えるのが、「世界に類を見ないピッチャー」である。

現在、世界最高の投手は誰かと聞かれたら、野球ファンの答えは満場一致に近いだろう

2022年シーズン終了後、5年総額約250億円でテキサス・レンジャーズと契約したジェイコブ・デグロム。

2021年に投じたストレートの平均球速は159.6km/hで、最速164.2km/h。スライダーとチェンジアップは平均約147km/hの速さを誇り、どの球種も抜群の制球力だ。2018年から2年続けてサイ・ヤング賞に輝いている。同年は217イニングを投げて防御率1.70という脅威的な数字を残したアメリカ人投手だ。

同じ右腕投手である山本は、デグロムをどのように見ているのか。

「化けもんだなと思います。スピードもすごいですし、何かボールも普通じゃないじゃないですか。すごいなっていうか、こんな球を投げる人がいるんだっていう感じです」

身長193cmのデグロムは左足を大きく踏み出し、上半身を柔らかく倒しながら、どれだけボールに勢いを伝えられるかという体の使い方が特徴だ。その意味では、山本の投げ方と通じるところがある。

矢田の見立てによると、異なるのはボールの離し方だ。その点も含め、どうすれば世界トップにいけるかと山本はすでに取り組み始めている。

現在地を比べれば、デグロムとの距離がかなりあるのは本人も分かっている。体を今より成長させる必要があり、世界最高峰に挑むのはもう少し時間がかかる話だ。

だが、いつか自分もその領域に到達したい。山本がそう考える理由は単純明快だ。

「僕は本当に負けず嫌いなので。やっぱり一番いいボールを投げたいし、自分よりすごい人がたくさんいるから、その人たちにはもちろん負けたくないし。とにかく一番いい球を投げたいです」

一番いい球とは、どんなボールのことだろうか。

「どうでしょう。分からないですね（笑）」

速い球か、あるいは強い球か。

「一番打たれない球ですね」

まだ具体的には言えないが、頭の中ではイメージできている。だからこそマウンドで投じられるようになるまで、時間をかけてつくり上げていくつもりだ。（敬称略）

中島大輔：1979年埼玉県生まれ。上智大学卒。スポーツ・ノンフィクション作家。著書『中南米野球はなぜ強いのか』で第28回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。他の著書に『野球消滅』『プロ野球 FA宣言の闇』など。プロからアマチュアまで野球界を広く取材している。

デイリー新潮編集部