山本由伸投手（現・ドジャース）は着実に成長し、成果を出していった。

そうなると当然、彼に憧れる投手も現れる。

2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、こんなことがあった。

20歳の最年少で選出された高橋宏斗投手（中日）がキャンプ序盤でブルペンに入ると、自主トレを一緒に行った山本由伸（オリックス）と同じような投げ方になっていて、立浪和義監督に苦言を呈されたというのだ。

投球フォームの改造に取り組んできた山本由伸投手

山本投手自身は、自身に「憧れ」を持つ投手たちについてどう考えているのか。『山本由伸 常識を変える投球術』の著者の、スポーツライター・中島大輔氏の記事から見てみよう。（デイリー新潮2023年2月11日配信の記事を再構成しました。年齢などは当時のものです）〈5回連載の第4回〉【中島大輔／スポーツライター】



高橋に限らず、全国に今、山本の投球フォームを参考にする選手が多くいる。少年少女が憧れてマネする場合や、高校球児が向上心から取り入れることもある。履正社高校から2020年ドラフト6位で楽天に指名された内星龍や、富島高校から2022年ドラフト5位でオリックスに入った日高暖己のように劇的に良くなった例がある一方、故障に至ったケースもあると聞く。全身をうまく使いこなせないと、山本の投げ方は肘に負担がかかりかねないからだ。

肘は曲げない、筋トレはしない、スライダーは自ら封印……。「規格外の投手」はどのように生まれたのか？

では、マネされる側の山本はどう考えているのか。2022年の春季キャンプ前に聞くと、こう答えた。

「僕も高校生のとき、人のマネをして良くなったこともあります。もちろん、マネをするのはすごくいいことだと思います。でも、例えば自分がマネしている選手はなんでこういう足の上げ方をしているのかとか、もっと奥に本当の理由があると思います。そこを理解できたときに、本当に良くなるかなと思いますね」

高橋は2022年12月から約2カ月間、山本と一緒に自主トレを行い、トレーニングや食事まで共にした。おそらく前回の記事で紹介したBCエクササイズや、やり投げ、遠投などを中心に取り組んだのだろう。結果、春季キャンプ序盤では山本と似た投げ方に至り、中日の立浪監督から苦言を呈された。

直後に高橋が残したコメントから推測すると、山本が言う「本当の理由」にたどり着いているように感じる。

「どっち（のフォーム）で投げるというより、感覚は似ている。準備は順調で、確実に球は良くなっている」（2023年2月4日の日刊スポーツ電子版「【中日】高橋宏斗が最善へ試行錯誤、フォーム改造に懸念示した立浪監督の前で昨季までの姿も披露」より）

投球フォームは、あくまで“形”に過ぎない。自身の体をどのように使って力を生み出したいかという発想があり、それを体現した動作が投球フォームとして表れる。ゆえに第三者が「肘を上げろ」などと一部を切り取って介入すると、全体のバランスを崩しかねない。投球フォームは英語で「メカニクス」と言われるが、その表現のほうが行為のイメージとして近いように感じる（メカニクスは「構造」などという意味）。

力じゃない、力――

山本が現在の投げ方にたどり着く上で、カギになるフレーズを聞いたのは2019年シーズン終盤、自身初タイトルとなる最優秀防御率を手中に収めている頃だった。

力じゃない、力――。

投球メカニクスで求めるものについて、山本はそう表した。

入団3年目に大きな飛躍を果たしたこの年、プロ野球ファンを驚かせた動画がある。2022年までオリックスのトレーナーを務めた鎌田一生が、山本がさまざまなパターンのブリッジをしている映像を自身のYouTubeチャンネルに投稿すると、SNSは「柔らかい」というファンの声にあふれた。

山本によると、体の柔軟性は天性のものではないという。トレーナーの矢田修が考案した「BCエクササイズ」に取り組み、「力じゃない、力」を追い求めているうちに身に付いた。

「いいピッチングをしたいから、やっている練習なので。ブリッジがきれいにできたらOK……ではなく。それをどうするか、というか。結局は『速い球を投げたい』『いいコントロールで投げたい』というのを求めているので。ブリッジができるのを求めているのではない、ということですね」

以前、山本は「力を抜いた中で、体全体で力を入れて（投球の）力をつくり出していく」とインタビューで答えたことがあった。そう問いかけたときに返ってきたのが、「力じゃない、力」という言葉だった。

山本や筒香（嘉智）が師事する矢田の下には、毎年のように新たなプロ野球選手が門をたたいてくるが、地道でハードな内容に「無理です」と離脱していく者も少なくないという。もちろん、どんな方法にも合う、合わないがある一方、奥にある「本当の理由」にたどり着かない者が多いと山本の目には映っている。

「BCエクササイズは例えばウエイト（トレーニング）みたいに100kg上がったとかがないから、本当に理解するのは余計に難しいと思います」

「体が勝手に動くようになってくる」

ブレス（Breath）、バー（Bar）、ボウル（Bowl）、ボード（Board）、ブリッジ（Bridge）の「5B」が根幹を成し、その組み合わせや派生を含めると300種類以上になるというBCエクササイズを通じて養うのは、自分の体の重心を感じながらズレを確認し、整えていけるようになることだ。体の中の筋肉（インナーマッスル）をうまく使えるように、体を一つにつなげて動かせるように考えられた体操を行っていく。

5Bとは別のエクササイズで前転や後転、横回り（足を緩やかに伸ばして床に座り、腰を軸にして横に回転していく運動）など動きがあるものができてくると、一連の動作として投球動作を入れていく。矢田によれば、こうしたエクササイズがピッチングやフィールディングの上達にも結び付いてくるという。

「例えばピッチャーだったら、ここの自主トレで行うのはエクササイズと遠投がメインになってきますよね。それをやっているだけで山本君はチームに戻ったら、『フィールディング、良くなったね』って褒められたそうです。『僕、何も練習してないのに』って。エクササイズをやっていることで、体が勝手に動くようになってくるんです。山本君、ピッチャーゴロをさばくのがめちゃめちゃうまいじゃないですか。特にそうした練習を集中的にしているわけではないのにね（笑）」

つまりエクササイズを地道に続けることで、自分の体を思い通りに操れるようになっていくわけだ。

前年までの投げ方をアップデート

前回の記事で山本の「なぜか筋肉がついている」というコメントともに、年々スーツのサイズが大きくなっているという話を紹介した。現在の野球界で主流のウエイトトレーニングには取り組まない反面、山本が行っているエクササイズには「レジスタンストレーニング」という効果もあり、体に「抵抗」をかけることで体の中に筋肉がついていくのだ。

そうして力強さを増した体をうまく操り、球威のあるボールをコントロール良く投げ込んでいく。山本は投げ方について矢田から言われたことは「ほぼない」と話すが、BCエクササイズを踏まえ、どのように自身の体を扱えば投げたいボールに近づいていけるかと試行錯誤し、現在の投げ方にたどり着いた。

「体を整えて、正しい方向に力を伝えるということだと思います」

山本がそう表現する一方、矢田は理想的な投げ方についてこう解説する。

〈投球の場合、ボールが力を受けて手から離れていこうとする際の力の伝わり方は、体幹の深層を中心にして、接地した前足からボールまでが、一本の青竹を強い力でしならせた状態で蓄えられたエネルギーが一気に解き放たれるように、大きな力がボールに伝わることが望ましい〉

2023年の春季キャンプでは、山本も前年までから投げ方をアップデートさせようとしている。それを部分的に切り取れば、左足をクイックのように速く踏み出して体重移動をうまくしようとしているが、上記の解説を踏まえると、全体的な意図が感じられるかもしれない。

日本球界の伝統や慣習と照らし合わせたとき、山本は“常識”から外れた投手だ。それだけに、球団首脳陣の考え方とはなかなか相容れないところも少なくなかった。

「2年目にフォームが変わって、2月なんてすごく周りに言われました。筒香さんはやっていますけど、たぶんプロ野球のピッチャーがやったことがあるトレーニングではないので。例えば、やり投げのトレーニングもすごく反対されましたし。2020年のシーズンにケガしたときも、『ウエイトトレーニングが足りていないからだ』と言われました」

2023年の春季キャンプ序盤で、高橋が中日で直面したのは同様の現象といえるだろう。中日の首脳陣が取り組みの意図をどこまで把握しているかは定かでないが、高橋が目的を持って行っているのは間違いない。

なぜ、山本はあのような投げ方をしているのか。そして、高橋は何を学びに行ったのか――。

二人の才能豊かな日本代表選手の取り組みを“例外”として片付けるのは、あまりにももったいない。「奥にある本当の理由」を考えることで、初めて見えてくる真実もあるからだ。（敬称略）

この頃、すでに山本投手の頭の中にはメジャー行きがあった。彼は何を目指していたのか。本人の言葉をもとに次回は見てみよう。

