昨年は7回1失点、今年は完投で1失点――奇しくも昨年と同様、ワールドシリーズ第2戦で完璧ともいえる投球を披露した山本由伸投手（ドジャース）。

プロの投手として体格に恵まれているとは必ずしもいえない彼のどこにオリックスのスカウトが目を付けたのかについては、前回の記事（山本由伸「めっちゃデカい人にも負ける気はしない」 投球術を聞かれて語気を強めた瞬間）でお伝えした通りである。

4位とはいえドラフト指名したのだからチームがその将来に大きな期待を寄せていたのは間違いない。しかし入団後、山本投手は大きな壁にぶちあたる。しかし一人の柔道整体師との出会いをきっかけに彼の運命は好転していくのだ。

独特のフォームが生まれるきっかけともなったこの出会いについて、『山本由伸 常識を変える投球術』の著者で、スポーツライター・中島大輔氏の記事から見てみよう。（デイリー新潮2023年1月28日配信の記事を再構成しました。年齢などは当時のものです）

〈5回連載の第2回〉【中島大輔／スポーツライター】

【写真を見る】山本由伸投手の勇姿

「自分自身が想像していた期間をはるかに追い越して、すべてがとんとん拍子できているなというのはあります」

2022年10月、日本シリーズの優勝会見に臨む山本由伸

担当スカウトとして山本の才能を見抜いた山口和男は、2022年の春季キャンプ時にそう話した。6年前の2016年秋、指名あいさつで「日本を代表するピッチャーになってもらいたい」と伝えたが、これほど早く到達するとは想像できなかったという。

肘は曲げない、筋トレはしない、スライダーは自ら封印……。「規格外の投手」はどのように生まれたのか？

山本は高卒1年目から、才能の片鱗と懸念材料を同時に示した。

春季キャンプを2軍でスタートすると、5月9日のウエスタンリーグの広島戦でプロ初登板を果たしている。8月中旬までに2軍で8試合に登板して2勝0敗、防御率0.27と圧巻の数字を残すと、8月20日のロッテ戦で1軍初登板初先発。計5試合に投げて1勝1敗、防御率5.32でシーズンを終えた。

改めて1年目の起用法を振り返ると、不自然な点に気付くかもしれない。

（1）8月20日登録→8月21日抹消

（2）8月31日登録→9月1日抹消

（3）9月12日登録→9月13日抹消

（4）9月26日登録→9月27日抹消

（5）10月9日登録（同日がチームのシーズン最終戦）

1軍登録された日に先発し、翌日に抹消が繰り返されているのだ。

「球団がサービスタイムをコントロールしていたのではないか」

後に振り返り、そんな指摘がなされたこともあった。「サービスタイム」とはMLB（メジャーリーグ）の用語で、日本で言う「登録日数」のことを指す。

日米ともに、球団の支配下に置かれた選手がフリーエージェント（FA）になって自由に所属先を選べるようになるには、一定の登録日数を満たさなければならない。だからMLBでは選手がFAになるのを遅らせるため、たとえ実力があってもメジャー昇格を遅らせる例が少なくない。

日本では良くも悪くも登録日数に関する意識は球団、選手ともにそこまで過敏ではないが、山本の1年目はあまりにも不自然だったため、上記の疑いが一部で上がったのである。

肘が1試合でパンパンに

しかし、山本本人によると事情は異なる。出力が高過ぎるあまり、投球時のストレスに右肘が耐えられなかったのだ。

「1軍で投げ始めたときに、肘が1試合でパンパンになっていました。次の登板までに中10日もらっていたんですけど、それでもギリギリ間に合わなくて。でも、投げたいから我慢して投げていたのもありました」

高校時代から、たびたび肘が痛くなるのが悩みだった。病院や整骨院を訪ね歩いても、原因を突き止めることができない。

「先生たちから『インナーをもっと鍛えたほうがいい』『ストレッチをしてみてはどうか』などとアドバイスをもらったことはたくさんあったけど、僕的には全然納得していなかったというか、ピンとくる答えはもらえていなかったんです」

プロに入っても、右肘の悩みは一向に改善されない。そんな日々を過ごす中で、山本には感じていることがあった。

今の投球フォームでは、いつか限界が来ると――。

プロ入り1年目までの山本は、いわゆるオーソドックスな右腕投手だった。ノーワインドアップから左足を上げて、軸足に乗って体重移動をしながら上半身の回転運動の中で腕を振っていく。右腕を振る最中、肘は曲げてから伸ばすようにしならせてリリース時の力に変えた。

それが現在のように、右腕を後ろに大きく引き伸ばして右肘をほぼ曲げずに投げるようになったきっかけは、入団1年目の4月にさかのぼる。「キネティックフォーラム」を主宰する矢田修と出会ったことだ。

“分かりやすく”ほど大きな落とし穴はない

柔道整体師の資格を持つ矢田は、「体知」を重視している。自分の身体の声に耳を傾けよう、という考え方だ。

普段、自身の接骨院で患者を治療するのと同じように、矢田はトレーナーとしてアスリートを指導する際にもまずは体を触る。動作の特徴は体に表れており、触って感じたイメージについて会話をしながら擦り合わせていくのだ。そして将来の理想を聞き、どうやって目指すかを一緒に探っていく。

まだプロで未登板だった山本は、矢田を訪れた当時から「世界」を見据えていた。同時に抱えていた問題が、投球の出力に耐え切れずに右肘が張ることだった。

山本の過去、現在、未来をつなぐ、と矢田は言った。

「寝る間を惜しんでトレーニングをしたとしても、今の投げ方の延長線ではあなたの思い描く理想には行かれへんよ。そこに行くためにはフルモデルチェンジが必要ですよ」

初対面の者に対し、いささか厳しい言葉に聞こえる。プロ野球人生を歩み始めたばかりとはいえ、己の腕で道を切り開いてきた男だ。

逆に言えば、矢田がそうした表現を選んだのには理由があった。

「野球に限らず指導するとなったら、分かりやすく説明するじゃないですか。分かりやすくないと、相手に伝わらないですから。でも、“分かりやすく”ほど大きな落とし穴はないんです。例えば誤解を招くとか、違う解釈をされることがありますよね。言葉尻だけを捉えると、指導者の意図とは違う形になったとか。スポーツの現場ではそういうことが多いと思います」

筒香嘉智との自主トレ

どうすれば、自分の真意は山本に伝わるのだろうか。矢田はそう考えて、あえて刺激的な言葉を選択した。

「彼も自分の思い込みの投球をやっていたので、その思い込みを排除しないことには動きは変わりません。『ここをこうしようか』と部分的に伝わって形は出来上がっても、中身はまったく別のものになりますよね。だからまずその思い込みを消すということで、『フルモデルチェンジが必要やね』と伝えました」

山本は「やります」と即答した。

「最初は少し話しただけでしたけど、すごく解決してくれそうだなと何となくピンときて。もともとの原因から直していかないと、改善されないということでした」（山本）

以降、山本は数週間に1度、矢田の下へ通った。オリックスの合宿所「青濤館」がある舞洲から、矢田が施術所を構える鶴橋へは公共交通機関で1時間弱という好アクセスにも恵まれた。

主に取り組んだのは、矢田が考案した「BCエクササイズ」だ。その内容は次回以降に記すが、山本の動画が拡散されて話題になったブリッジはその一つである。

ウエイトトレーニングは一切しないという矢田の取り組みは、現在の野球界では“異端”に位置付けられるだろう。

だが、その下から巣立った先駆者もいる。中学生の頃から矢田の教えを受けてきたのが、DeNAからメジャーリーグへ飛び立った筒香嘉智だ。

2017年オフ、1年目のシーズンを終えた山本は筒香と一緒に自主トレをする機会に恵まれた。

「そのときに、全てと言っていいくらい変わりましたね」

投げる球が明らかに変わった

シーズン中は数週間に1度だったのが、オフになると毎日朝から日が暮れるまで取り組むようになった。密度が濃くなり、理解は飛躍的に深まった。

「矢田先生に教わるようになった当時から、『あっ、これだ』と思っていました。でも2〜3週間に1回行って理解できていたかと言われたら、今になって思えば、理解できていなかったようなものですね。筒香さんからも、『この取り組みは本当に深いものだから考えてやらないといけないし、それを野球につなげるのが大事だよ』と考え方の面も指導していただきました。必死に毎日を過ごして、少しずつ入っていけた感じですね」

2018年1月を迎えた頃には、大きな変化が現れた。

「とんでもない球を投げ出しましたよ。筒香君も『おお！』って言っていました」

変化に驚かされた矢田は、岡山県で運動具店を営む鈴木一平に連絡した。地元でボーイズチームの監督を務める鈴木は山本を中学生の頃から知り、自身が心酔する矢田とつなげた人物だ。

鈴木が大阪まで見に行くと、山本は明らかに進化していた。

「もうここまで分かっているの？ 率直にそう思いましたね。投げている球も明らかに変わっていましたし」

投げている球に加え、投球フォームも大きく変化していた。高校時代のようにオーソドックスな投げ方ではなく、現在の形に変わっていたのだ。

山本は、矢田からフォームについて言われたことは「ほぼない」と言い切る。教わった体の使い方を突き詰めていくうちに、自然と今の投げ方にたどり着いた。

「エクササイズを行い、外でやり投げをして、じゃあボールを投げるならこうかなとやっていきました。その連続で、どんどん投げる形が変わっていきましたね」

誰もが驚いた山本の快進撃は、ここから始まった。（敬称略）

＊＊＊

独特なのはフォームにとどまらない。その練習方法もこれまでの常識を覆すものだった。これについては次回記事（「ウエイトトレーニングを一切しない」山本由伸は、なぜ大投手になれたのか？ 才能を開花させた“常識外れ”の練習法とは）に詳しい。

中島大輔：1979年埼玉県生まれ。上智大学卒。スポーツ・ノンフィクション作家。著書『中南米野球はなぜ強いのか』で第28回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。他の著書に『野球消滅』『プロ野球 FA宣言の闇』など。プロからアマチュアまで野球界を広く取材している。

デイリー新潮編集部