ポストシーズンで2試合連続完投勝利という偉業を成し遂げた、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手。今や抜群の実力と実績によってメジャーリーガーとの体格差が話題にされることはなくなったが、彼の178センチという身長はメジャーの投手としてはかなり低い。

むろん身長は能力を見る際の決定的な条件ではないものの、スカウト時にある程度重視される傾向にあるのは事実である。

「小柄」な山本は高校卒業時、オリックスにドラフト4位で指名された。体格に恵まれているとは言い難い彼がなぜ日本一の投手となれたのか。『山本由伸 常識を変える投球術』の著者で、スポーツライター・中島大輔氏の記事から見てみよう。（デイリー新潮2023年1月21日配信の記事を再構成しました。年齢などは当時のものです）

〈5回連載の第1回〉【中島大輔／スポーツライター】

2022年、史上初となる2年連続の投手4冠（最多勝、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振）に輝き、沢村賞と最優秀選手も連続受賞した山本は今や「日本最高投手」と誰もが認める存在だ。球界では大型投手が増えているなか、山本は「小柄」に分類される。22年2月28日時点でNPB（日本野球機構）に支配下、育成登録された投手502人の平均身長は181.9cm。山本は5cmほど及ばない。

東京五輪で“日本のエース”の実力を証明した山本由伸投手。大会ベストナイン（右投手部門）にも選出された

プロ野球のスカウトが身長の大きな投手を探すのは、球速や球威と相関関係が大きいからだ。背丈が大きければ、それだけ筋量をつける余地がある。

肘は曲げない、筋トレはしない、スライダーは自ら封印……。「規格外の投手」はどのように生まれたのか？

対して、周囲より小柄な山本だが、昨季自己最速の159km/hを記録。フォークは同151km/hを計測し、対峙するバッターを力でねじ伏せている。2023年オフには推定年俸6億5000万円で更改し、球界トップに到達した。

24歳で「日本最高投手」に登り詰めた山本は、極めて“異質”な投手といえる。

プロの投手として決して恵まれた肉体を誇るわけではないが、体を大きく使って強い球を投げ込んでいく。特に右腕を大きく後ろに引き、右肘をほとんど曲げずに投げる投球フォームは独特で、プロ入り2年目に台頭した頃には「アーム投げ」と批判されたほどだ。

「こんなカットボールを見たことがない」

西武の山川穂高は2018年に初めて対戦した際、そう驚きの声を発している。山本は投球動作における体の使い方だけでなく、変化球の球筋も他の日本人投手とは異なるからだ。

「デカい人にも負ける気はしないですね」

周囲と違う特徴は、山本にとって武器になっている。高卒3年目の2019年、最優秀防御率を手中に収めたシーズン最終登板の少し前、本拠地の京セラドーム大阪でじっくり話を聞く機会があった。

投球術や思考法について柔和な表情で語った約45分間のインタビューで、語気を強めた瞬間がある。「体が大きくなくても、速い球は投げられますか？」と尋ねた直後だ。

「投げられます。もし自分が今、『僕は体が小さいから、速い球を投げられないですよ』とか言っていたら、しょうもないというか、あきらめちゃっているというか。もちろんデカいほうが、同じ動きをできるのなら物理的に速い球を投げられると思います」

「でも、この大きさだからいいこともたくさんあるので。そう考えると、体が大きいのも小さいのも一緒じゃないかなと思います。別に自分も小さ過ぎるわけでもないので、めっちゃデカい人にも負ける気はしないですね」

野球は体格で争う競技ではない。小さくても、活躍している選手は少なからずいる。

だが山本も認めるように、大きい選手が有利なのは間違いない。投手なら速い球や強い球を投げられ、打者なら速い打球を放ち飛距離を伸ばしやすいからだ。

ゆえに、各球団のスカウトは高身長の選手に目をつける。その傾向は2022年、26年ぶりの日本一に輝いたオリックスにもうかがえるだろう。

エースの山本が日本シリーズ初戦で左脇腹を痛めて離脱した中、勝利を手繰り寄せたのは強力ブルペン陣だった。力強いストレートと落差のあるフォークで相手打者を圧倒した山崎颯一郎は190cm、宇田川優希は184cm。大ベテランの平野佳寿は186cm、アメリカ人のジェイコブ・ワゲスパックは198cmだ。

昨今のプロ野球では洋の東西を問わず、投手の球速アップが目覚ましい。メジャーリーグでは160km/hを投げるピッチャーが珍しくなく、日本でも150km/hを当たり前のように目にする。

その背景には、ウエイトトレーニングの進化と科学的アプローチがあると考えられる。野球の競技特性を踏まえると、パワーとスピードに優れれば勝利に近づきやすく、高身長の選手を獲得するのは「当然」と言えるのだ。

“九州四天王”

ではなぜ、オリックスは山本を発掘できたのか。

山本が指名された2016年のドラフト会議は、投手の“当たり年”だった。「目玉候補」が創価大学の大型右腕・田中正義で、5球団の1位指名からソフトバンクが当たりくじを引き当てた（2022年オフに日本ハムへ移籍）。

他に注目を集めたのが“高校ビッグ4”だ。いずれも右腕投手で、作新学院の今井達也は西武、履正社の寺島成輝はヤクルト、横浜の藤平尚真は楽天にドラフト1位で入団（寺島は2022年限りで現役引退）。花咲徳栄の高橋昂也は同2位で広島に指名された。

それからさらに13人が指名された後、オリックスの4位指名を受けたのが都城の山本だった。

高校2年秋に151km/hを計測した山本は、れいめいの太田龍、九産大付属九州の梅野雄吾、福岡大大濠の浜地真澄と共に“九州四天王”と命名された。高卒6年で球界トップに駆け上がった現在地を踏まえると、ドラフト時の評価はいささか低いと感じられるかもしれない。

逆に言えば、上位指名されない理由があった。

特に高校生は「伸びしろ」を重視されるなか、山本は周囲より小柄な点がネックになった。スカウトたちが視察に行った際、右肘の張りで何度か登板回避したこともリスク要因として考えられただろう。

それでもオリックス入団に至ったのは「縁」があったからだ。九州地区を担当していたスカウトの山口和男にとって、当時都城を率いた石原太一は同じ広島六大学リーグでプレーした後輩だった。

「これは逃してはならないピッチャーだ」

山本が高校2年生だった2016年2月某日、山口は都城に視察へ出かけた。強風が吹く夕刻、ブルペンで投球練習をするには好条件ではなかったが、それが逆に山本の資質を一つ浮かび上がらせた。

「すごく寒い中でのピッチングだったけれど、とてもバランスよく投げていました。だいたいの高校生の場合、そうした状況では寒いそぶりを見せながらのピッチングになります。でも、由伸はそういうそぶりをまったく見せませんでした。今もそうですけど、練習にすごく高い意識を持ってできる選手だなと思いました」

自身を成長させていける精神面の強さは、MLB（メジャーリーグ）では「メイクアップ」と言われて評価項目の一つになる。山口は山本の内面にも魅了され、継続的に追いかける必要性を感じた。

高校3年春時点で、山口の目には「1軍半レベル」と映った。初回から降板するまでストレートの球速は147〜8km/hを維持し、内外角に球を出し入れすることができ、変化球でも腕の振りが緩まない。「これは逃してはならないピッチャーだ」と球団の会議でプレゼンを続けた。

同時に「1軍半」という評価は、1軍定着には何かが足りないということになる。

その理由として考えられたのが、耐久性だった。プロの先発投手は週に1度の登板、ブルペン投手なら最低でも2連投できることが不可欠になる。いずれの役割でもスタミナと、投球時の出力に肩肘が耐えられるように筋力や体の使い方を身に付けなければならない。

アマチュアは短期決戦だが、プロでは半年に及ぶ戦いが待ち受ける。ゆえにルーキーたちはある程度時間をかけて育成されるが、果たして長丁場のペナントレースで山本は力を発揮できるようになるのか。

そうした観点に立ったとき、「小柄」の山本が現在の姿になると想像できないスカウトが多かったのかもしれない。少なくとも、3位までの入札にはどの球団も動かなかった。

日本を代表するピッチャーに

ではなぜ、オリックスは指名できたのか。強く推し続けた山口が説明する。

「骨格です。177cm（高校当時）はプロのピッチャーの中では平均より少し低いくらいの身長だと思うけれど、骨格がしっかりしていたので、身長に関してはあまり気にしていなかったです」

骨格はいわば、体の支柱だ。骨の周りに筋肉は発達していく。体の中にしっかりした土台があれば、バランスよく成長していけるはずだと山口は見通した。

「最終的には球団の看板を背負える選手になるのはもちろん、日の丸を背負って日本を代表するピッチャーになってもらいたい」

山口は最初の指名あいさつに訪れた際、最大の表現で期待を表した。オリックスのユニフォームに袖を通した山本は入団1年目に1軍デビューを飾り、球団の育成計画をはるかに上回るスピードで応えていく。

もともと備えた「メイクアップ」と「骨格」という才能が飛躍の土台になった一方、球団にとって思いもよらない出会いが山本を大きく変えることになった。（敬称略）

彼の才能を見いだしたスカウトの視点、さらに大きな飛躍のきっかけとなった出会いについては次回記事（“新人”山本由伸のフォームチェンジに立ち会い「おお」と思わず口にした日本人大打者）でお伝えする。

中島大輔：1979年埼玉県生まれ。上智大学卒。スポーツ・ノンフィクション作家。著書『中南米野球はなぜ強いのか』で第28回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。他の著書に『野球消滅』『プロ野球 FA宣言の闇』など。プロからアマチュアまで野球界を広く取材している。

デイリー新潮編集部