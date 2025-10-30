50歳を過ぎても「出世レース」をあきらめてはいけない意外なワケ…「定年後のキャリア」においても大きな意味がある

キャリアの終盤戦に差しかかってくると、役員コースに乗っている同僚を横目に、「もう出世は無理だ」と思うこともあるだろう。しかし、あきらめるのはまだ早い。元ビルボードジャパンCEOで、著書に『再雇用でいいですか？ 実はあなたも定年後十分稼げる』がある北口正人氏が、最後まで「出世レース」をあきらめてはいけない理由を教える。

チャンスがわずかでも意欲を持ち続ける

50歳を過ぎると、多くのサラリーマンが自らのキャリアの終盤を意識し始める。これまでの道のりで自分が会社の「役員コース」に乗っているかどうかがはっきりするタイミングであり、それは職場での評価や周囲の反応にも現れ始める。

だからといって、ここで「出世は無理だ」と諦めてしまうのは早計である。自分を評価していなかった直属の上司の役員が変わる、会社で大きな事件があり別の経営課題が出現する、役員候補の同期が病気になるなど、将来はどう変わるかわからない。

出世のチャンスがわずかでも、意欲を保ち続けることは、キャリア終盤をより意義深いものにするための鍵だと思う。

出世レースを最後まで諦めないことの意義について、現実的な視点とともに、仕事への取り組み方や自己成長の重要性、そして周囲に与える影響力を中心に考察していこう。

出世の可能性がある限り、日々の業務に意欲を持ち続けられることが多くのサラリーマンの本音。昇進への期待が、上司や同僚の理不尽な要求にも応じる動機づけとなり、職場での自己肯定感を高めてくれる役割も果たしている。

いわゆる働くための動機である。だからこそ、昇進の見込みが薄れると、キャリアに対する熱意も低下しがちになる。

「成長し続ける姿勢」が持つ影響力とは

しかし、仮に役員コースから外れたと感じる場合であっても、「出世をあきらめない」ことは、自分のキャリアに前向きな姿勢を保つ手段となりえる。

実際に役職に就けるかどうかではなく、「次のチャンスがあるかもしれない」「今の役割でどう貢献できるか」を考え続けることで、日々の業務に対する意識が変わり、周囲からも「やる気のある人物」として評価されるようになる。

家族や自分のためだけでなく、チームの士気や職場全体の活性化にも貢献するために、可能性が1％でも「最後まで諦めない」という姿勢を持ち続けることが重要である。

出世を目指し続ける姿勢は、キャリアの後半にとっても自己成長を続けるための強い動機となる。若手の頃と違って、50代での出世を目指すことは、新たな能力や視点を柔軟に吸収する姿勢が必要である。

例えば、ビジネスの最新技術やトレンドを理解するための勉強を続けることで、会社でも重要な存在であり続けることができる。また、成長し続ける姿勢は、単に自分のキャリアだけでなく、周囲にもポジティブな影響をもたらす。

チーム内での役割を率先して担うことで、後輩や同僚にとって「頼れる存在」となり、職場全体の士気向上にもつながる。部長を見習いたい、「この人がいれば、チームがまとまる」といった信頼関係が築かれ、自分のポジションが役職の有無に関わらず自然と確立されるようになる。

この場合、役員から言われたことをそのまま下におろすのではなく、自分の中でかみ砕いて部下に命令する能力が必要だが、役員の性格などの吟味が重要になる。

出世をあきらめないための3つのステップ

では、実際に50代で出世レースに挑む際に、具体的にどのようなアプローチが有効か？ 出世を意識した行動を取るためのステップを次に示したい。

(1) 自己評価と周囲の評価の再確認

まずは、自分が現在どのような評価を受けているかを客観的に把握することが重要である。自己評価だけでなく、上司や同僚、部下からのフィードバックを定期的に取り入れることで、自分の強みと弱みが明確になり、改善の方向性が見えてくる。

(2) 目標の再設定

出世を目指し続けるにあたって、単なる役職獲得だけでなく、会社やチームに対する貢献度やリーダーシップを発揮することなどを目標にすることで、長期的な視野を持って取り組めるようになる。

例えば、「社内の若手を育成する」「プロジェクトを成功に導く」など、具体的で貢献に直結する目標を設定すること。

(3) 自己研鑽と知識のアップデート

業界や技術の最新トレンドに対する理解を深めることで、現場での実力を常に高め、価値を発揮し続けることができる。新しい知識を取り入れ、柔軟な対応ができることは、組織にとって非常に価値のある存在と認識される。そのためには常に新しい情報を入手する仕組みが必要である。

「第2のキャリア」を築く基礎にもなる

ここが最重要ポイント。出世を目指して挑み続けることは、定年後に向けた「第二のキャリア」においても重要な意味を持つ。

まずは、自身の能力でいうと、出世を目指す中で得たリーダーシップや自己管理能力、周囲との調和を図る力は、退職後にフリーランスやコンサルタント、さらにはボランティア活動など様々な活動の場で活かされる。

例えば、定年後に同業界でのコンサルタントを目指す際には、自らの経験やネットワークを活用し、業界の事情に明るいアドバイザーとして重宝される可能性があり、フリーランスとして活動する場合には、出世を目指す中で培ったプロジェクト管理能力が大いに役立つ。

次に、ポジションを活かすこと、社内での幹部であるポジションとブランドで社外のネットワークを更に拡大することができる。この循環は絶対社内にも好循環になる。

まとめになるが、50代を迎えたサラリーマンにとって、「出世」は単なる役職や肩書きの獲得だけではなく、仕事に対する責任感ややりがいを維持するためのエネルギー源。諦めずに挑むことで得られる「自己成長」や「周囲へのポジティブな影響力」は、役職の有無に関係なく職場で大きな意味を持つ。

自らが成長する姿勢を示し、出世レースを諦めずに走り続けることで、組織内での信頼や尊敬を集め、最終的には定年後のキャリアにおいても充実した人生を築く基盤を得られる。

出世レースのその先には、単なる昇進以上の価値が広がっていることを忘れず、今日から前向きな姿勢を持って最後まで挑戦し続けて欲しい。

現役時代に築いた人脈や信頼は、再雇用や顧問契約、NPO活動など多様な形で第二の人生を支える資産と必ずなる。人生100年時代において、定年後の40年をどう生きるかは、現役時代の努力と姿勢にかかっている。

自身の出世を諦めない気持ちを利用しながら、積極的に社内外で動くことで、将来の自身の道を切り開いていくということである。

