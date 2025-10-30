タレントの山口もえ（48)が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。授業参観で他人の振りをさせられると明かした。

山口は「子供たちは、芸能人の子供って思われるのが嫌みたいなんですよ」と言い「授業参観も、まず来ないでって言うんですけど、どうしてもママ行きたいって言うと、来てもいいけど他人の振りしてって言われるんです」と語った。

さらに「私の子供ってなると、平和が乱れるんですって言われて。でもとりあえず、見にいったら、手を振りたいんだけど、娘に手を振ってる奥の子に手を振ってる風にして振って、見てないからいいかなと思って」と続けた。

山口は15年に「爆笑問題」の田中裕二と再婚。両親とも芸能人だが「今の若い子たちは、芸能人って、なんでそんなリスクある仕事についてるの？って思っているんですよ。街歩いていたら声掛けられるし。それこそまだ何もしてないですけど、不倫とかしたら、公開処刑みたいな感じで世の中から凄い怒られるじゃないですか。だから、なんでそんなリスクある仕事してるの？って思われているんです」と言うと、共演者から「あこがれじゃないんだ」という声が上がっていた。

山口は05年に実業家の男性と結婚し1男1女を出産するが11年に離婚。15年に田中と再婚し、17年に女児を出産している。