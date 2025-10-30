万博ロスの人にもおすすめ!コンラッド大阪のイギリスと秋の味覚を楽しめるアフタヌーンティー

コンラッド大阪の｢40スカイバー&ラウンジ｣では、2025年10月14日(火)～12月17日(水)まで｢Falling for Autumn Sweets｣イングリッシュアフタヌーンティーが開催されています。アフタヌーンティー発祥地のイギリスと秋の味覚が楽しめる内容です。また、リボンやユニオンジャックのアイテムを身に着けて来店すると、嬉しい特典もあるそうです。取材してきましたので、紹介します。

イギリスにいるような気分に

今回のアフタヌーンティーは、イギリスの国旗をイメージしたティースタンドです。

おしゃれなユニオンジャックの柄はすてきです。

また、夕方に行ったので夜景もとてもきれいです。

アフタヌーンティーでは、栗やレモン、洋梨など秋の味覚を取り入れたスイーツ5種とスコーン、セイボリー5種の全11種が楽しめます。

イギリスの国旗が印象的なスイーツは、バターケーキの間にラズベリージャムとクリームを挟んだイギリスの伝統的な菓子｢ヴィクトリアケーキ｣。イギリス王室のヴィクトリア女王がアフタヌーンティーにこのケーキを食べていたことにちなんで名づけられたそうです。

レモンジュレと栗のクリームの層をホワイトチョコレートで包んだ｢リボン｣。名前にちなんで、リボンもついていてかわいい！レモンの酸味でさっぱりとした後味です。

中に栗のムースと洋梨を入れた｢トップハット｣。イギリスで誕生した乗馬用の帽子をイメージしているそうです。

熊本県産の和栗を使用したモンブランクリームと2種のスポンジケーキを重ねた｢栗のトライフル｣。和栗がとてもおいしいです。

洋梨と栗のカスタードクリームを使用し、透明な洋梨のジュレと銀箔をあしらった｢洋梨のタルト｣。

セイボリーでは、栗と淡路島レモン、スパイスを合わせたバターをブリオッシュブレッドに施した｢栗と淡路島レモンのスパイスバター｣。爽やかな柑橘が香る｢竹炭塩でマリネしたサステナブルサーモン｣。

クロテッドクリームと季節の栗のソースをつけていただく｢スコーン｣は、クラッシックなプレーン味です。

秋らしさもあるセイボリー

セイボリーを紹介します。

キャビアの風味がアクセントの｢キーカンバーサンドイッチ｣は、ホテル名の刻印がおしゃれです。ハーブ入りチーズクリームもキャビアと相性抜群です。スイーツの合間のお口直しにおすすめの濃厚な味わいの｢平飼いチキンのムース｣。紫キャベツとレモンのピューレ状ソースでアクセントを加えたローストビーフを使用した｢ローストビーフスライダー｣。

ティーセレクションでは、TWG Teaの紅茶がフリーフローで楽しめます。

コーヒー、カフェラテ、カプチーノもフリーフローで楽しめるのでおすすめです。

また、リボンやユニオンジャックアイテムを身に着けて来店するとスパークリングワイン(またはノンアルコールカクテル)1杯プレゼントの嬉しい特典もあります。※特典の詳細は、ホテルの公式サイトを確認ください。

英国らしさがあふれる上品なアフタヌーンティーで、ぜひ優雅なひとときを過ごしてみてくださいね。

｢Falling for Autumn Sweets｣イングリッシュアフタヌーンティー

期間:2025年10月14日(火)～12月17日(水)

時間:11:00~20:00(L.O.18:00)※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約をお受けいたします。

料金:お一人様8,000円(税込)、(オリジナルカクテル付き) 10,500円(税込)、(コンラッドベア付き) 11,000円(税込)

取材協力/コンラッド大阪