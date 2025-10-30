【朝は今シーズン一番の冷え込み】

きょう（木）の朝は今シーズン一番の冷え込みになっているところも多く、東京もひと桁まで気温が下がりました。

【秋晴れ広がり洗濯日和】

北海道から沖縄にかけて、日中は日差しが期待できそうです。関東も晴れる時間が長くなるでしょう。しかし、夕方以降は北海道と四国、九州南部の一部で、にわか雨がありそうです。折りたたみの傘があると安心です。

【日中は日差しにぬくもり】

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：14℃ 釧路 ：12℃

青森 ：15℃ 盛岡 ：14℃

仙台 ：16℃ 新潟 ：20℃

長野 ：18℃ 金沢 ：20℃

名古屋：21℃ 東京 ：19℃

大阪 ：22℃ 岡山 ：20℃

広島 ：21℃ 松江 ：20℃

高知 ：24℃ 福岡 ：23℃

鹿児島：25℃ 那覇 ：29℃

【金曜日から連休初日は荒天】

金曜日は西から活発な雨雲が広がりだし、本降りのところが多くなりそうです。関東は金曜日の夜が激しい雨のピークになるでしょう。連休初日の土曜日は北日本を中心に雨や風が強まり、荒天になりそうです。一方で土曜日の日中は、関東から西日本の太平洋側は天気が回復へと向かうでしょう。日曜日と月曜日は太平洋側を中心に晴れるところが多くなりそうです。