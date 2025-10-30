¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï¤¤¤¸¤á¡¢3Ç¯Ï¢Â³¸º¾¯·¹¸þ¡¡2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¡¡¸©¶µ°Ñ¤¬Ä´ºº¡¡¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤Ï11·ï¤ËÁý²Ã
¡¡»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬29Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¤¤¸¤á¤Ï¸øÎ©¡¢»äÎ©¹ç¤ï¤»¤Æ7771·ï¤ÇÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤ê1065·ï¸º¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ç1299·ï¤ÈÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿´¿È¤Ê¤É¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤òÉé¤¦¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç11·ï¤ÈÁ°Ç¯ÅÙ¤Î4·ï¤è¤êÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¾®³Ø¹»251¹»¢¦Ãæ³Ø¹»123¹»¢¦¹â¹»55¹»¢¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»19¹»¡Ý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤ÎÁ´ÂÎ·ï¿ô¤Ï21Ç¯ÅÙ¤Ë1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯ÅÙ¤Ï¾®³Ø¹»5898·ï¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ1299·ï¸º¡Ë¡¢Ãæ³Ø¹»1714·ï¡ÊÆ±163·ïÁý¡Ë¡¢¹â¹»134·ï¡ÊÆ±60·ïÁý¡Ë¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»25·ï¡ÊÆ±11·ïÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Îà·¿¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÎä¤ä¤«¤·¤ä¤«¤é¤«¤¤¡¢°¸ý¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÍ·¤Ö¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¿¤¿¤¯½³¤ë¡×¡ÖÃç´Ö¤Ï¤º¤ì¤äÌµ»ë¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤Ç¤ÎÂçÉý¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ï¶µ²ÊÃ´Ç¤À©¤ÎÆ³Æþ¤ÇÊ£¿ô¤Î¶µ°÷¤ÎÌÜ¤¬³Øµé±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±£¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢½Å¾É²½¤¹¤ëÁ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÇ§ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤ÎÂçÉý¸º¤ËÂÐ¤·¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤¿¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤â¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾®³Ø¹»1133¿Í¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ89¿ÍÁý¡Ë¡¢Ãæ³Ø¹»1942¿Í¡ÊÆ±172¿Í¸º¡Ë¡¢¹â¹»690¿Í¡ÊÆ±11¿Í¸º¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Ãæ¹â¤¤¤º¤ì¤âÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÉÔÄ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÉáµÚ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¹»¤ÎÃæÅÓÂà³Ø¼Ô¤Ï466¿Í¡£Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê88¿ÍÁý¤¨¤¿¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë
