中小企業の倒産件数が全国で増加傾向にある。人手不足や物価高による原材料費の高騰が要因だ。政府に効果のある対策を求めたい。

東京商工リサーチの調べでは、2025年度上半期の倒産件数は5172件で、4年連続の増加となった。大半が中小企業だ。

九州・沖縄は前年同期比1・7％増の472件で、リーマン・ショック後の09年度上半期以来の高水準だった。

目立つのは人件費の上昇や求人難、従業員の退職に起因する倒産だ。全国で過去最多の202件を記録した。物価高の打撃を受けた倒産も369件を数え、新型コロナウイルス禍以降では最も多い。

新型コロナの流行期は、政府が手厚い給付金や助成金で資金繰りを後押しし、倒産の発生を抑えていた。

こうした支援策は既に縮小され、収益が十分に回復しないまま、実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）の返済が始まったことも倒産が増えた背景にある。

25年度の最低賃金引き上げで、初めてすべての都道府県で時給千円を超える。賃上げについていけず、事業継続を断念する中小企業がますます増えかねない。

高市早苗首相は所信表明演説で、賃上げ税制の恩恵を受けられない赤字企業への支援を表明した。中小企業の生産性向上や取引適正化、事業承継の環境整備も掲げた。

中小企業が直面する課題には有効だろう。一方で実質的に経営破綻していながら、公的支援で存続する企業の延命につながる懸念もある。

人手不足をデジタル技術で補完するなど、特に中小企業の足腰を強くする対策が急務だ。使い勝手のいい制度にしてもらいたい。

中小企業はコスト上昇分を価格に転嫁しづらい。来年1月には、発注する大企業が中小企業との取引価格を一方的に決めることを禁じる改正下請法が施行される。供給網全体で適正に価格転嫁されるように、政府は目を光らせなくてはならない。

休廃業や解散する中小企業も急増している。帝国データバンクによると、今年1〜8月は4万7千件台だった。このペースが続けば初めて年間7万件を上回る。ものづくりの技術が受け継がれなくなるのは大きな損失だ。

団塊の世代が75歳以上になり、高齢経営者の引退が増えた影響があるようだ。経営人材が不足する地方では新陳代謝が働きにくい。

政府や自治体が事業承継を促す傍らで、合併・買収（M＆A）の仲介会社によるトラブルが起きている。健全な仲介を担保するルール作りが求められる。

生産年齢人口の減少もあって、失業率は2％台の低い水準で推移している。勤め先の倒産や休廃業で仕事を失っても再就職しやすいように、リスキリング（学び直し）などの支援も欠かせない。