食の生産者が国内外から集うスローフードの全国規模のイベント「テッラマードレ・ジャパン2025in水俣」が11月1、2日、熊本県水俣市内で開かれる。世界中から食の生産者、学者、活動家が集まり、「世界生産者会議」とも呼ばれるイタリアのスローフードの祭典「テッラマードレ」の日本版。「公害の原点」とされる水俣病を経験し、有機農業など食の再生に取り組んできた水俣から未来へのヒントを探る。

隔年開催される日本版は23年に宮城県富谷市で初めて開かれ、今回で2回目。水俣市や津奈木町の有志でつくる「不知火海ローカルフードネット」と日本スローフード協会の主催。

初日は、水俣市牧ノ内の「もやい館」で生産者ら約350人が集う生産者会議を開催する。参加費と事前申し込みが必要。

2日目は同市汐見町の「エコパーク水俣」でスローフードマーケット（午前10時〜午後3時、入場無料）を開催。約60店が郷土の食材などを販売。九州各地で作られた紅茶を飲み比べできる「第7回九州和紅茶サミットinみなまた」も同時開催する。水俣病について学ぶウオーキングツアー（午後1時〜2時半、定員20人、参加費千円）もある。

もやい館では2日、ドキュメンタリー映画「100年ごはん」「食べることは生きること」の上映会（参加費千円）も。詳細は公式サイトホームページで。

実行委員長で、同市のかんきつ農家の新田康晃さん（34）は「公害から再生した水俣から食を見つめ直し、全国にスローフードを広げるきっかけにしたい」と話している。（古川剛光）