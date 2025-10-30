熊本市のJR熊本駅に、阿蘇山や通潤橋など熊本らしさを凝縮した大型ステンドグラス「肥後のいろどり」（縦4メートル、横3・2メートル）がお目見えした。中心には肥後椿（つばき）や肥後花菖蒲（しょうぶ）など江戸期から伝わる「肥後六花」があしらわれ、色鮮やかに輝いている。

原画と監修を担当したのは染色工芸家、高津明美さん（78）＝同市。熊本地震からの復興に向けて、安らぎや元気を呼び起こしてくれる場をつくりたいと、パブリックアートを公共施設に長年設置してきた公益財団法人・日本交通文化協会に相談。4年をかけて地元の41企業・団体の協賛やクラウドファンディングの支援を得て実現した。

作品が設置された在来線の改札内で22日、除幕式があり、作品を寄贈されたJR九州の古宮洋二社長、協賛各社の関係者らが出席。同協会の滝久雄理事長は「居心地の良い空間として、熊本駅のシンボルになるよう願っている」とあいさつした。

肥後六花の花心の色合いや濃淡にこだわったという高津さんは「六花の存在など熊本らしさを感じてほしい。ステンドグラスが皆さんの心の中で潤いや感動の輝きとなるよう願っています」と話した。（藤崎真二）