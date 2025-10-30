熊本県荒尾市民の文化活動の促進や地域文化振興に取り組む市文化協会（井上泰秋会長）が11月で創立50周年を迎える。加盟団体が毎年、活動の成果を発表する市民文化祭も今年で50回目を迎え、31日〜11月30日、同市の荒尾総合文化センターで展示や舞台発表を行う。

協会は1975年11月、市文化連合会として創立され、2008年に現在の名称に改めた。現在は文芸や美術工芸、芸能、伝統芸術など7部会に計40団体、約500人が所属する。会員の高齢化が進み、加盟団体数や会員数の減少が課題で、協会は新たな団体の参加を呼びかけている。

市民文化祭の主な日程は次の通り。

31日〜11月2日＝文芸展▽11月1、2日＝華道展▽2日＝舞台芸能合同発表会第1部▽12〜16日＝荒尾総合美術展前期（絵画、彫刻、押し花）▽19〜23日＝同後期（書道、写真）▽23日＝混声合唱団ARAO定期演奏会▽30日＝舞台芸能合同発表会第2部。ARAO定期演奏会の入場料は中学生以上500円、他の展示・発表会は入場無料。

市観光文化交流課＝0968（63）1274（平日のみ）。（宮上良二）