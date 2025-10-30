ÆüËÜÊ¸ÍýÂç¤¬2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡±ÊÃ«2°ÂÂÇ´°Éõ¡¡Á´¶å½£Âç³ØÌîµå
¡¡Á´¶å½£Âç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï29Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÊ¸ÍýÂç¡Ê¶å½£ÃÏ¶èÂç³Ø1°Ì¡Ë¤¬ËÌ¶åÂç¡Ê¶å½£Ï»Âç³Ø2°Ì¡Ë¤ò4¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê11·î14Æü³«Ëë¡¢¿ÀµÜ¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î±ÊÃ«³¡¿Í¡Ê4Ç¯¡¦¾ëËÌ¡Ë¤¬2°ÂÂÇ´°Éõ¾¡Íø¡£ÆüËÜÊ¸ÍýÂç¤ÏÆ±Âç²ñ³«ËëÆü¤Ë´ØÀ¾5Ï¢ÌÁÂè1ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÊ¸ÍýÂç¤Î±ÊÃ«¤¬°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¶å½£²¦ºÂ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆüºÇÂ®146¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È±Ô¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë129µå¤òÅê¤²¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«Ã±ÂÇ2ËÜ¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£±¦ÏÓ¤Ï´À¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö1¿Í¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÍÞ¤¨¤¿·ë²Ì¤¬´°Éõ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¹ï¤ß¤Ê·ÑÅê¤¬ÆüËÜÊ¸ÍýÂç¤ÎÀï½Ñ¤À¤¬¡¢±ÊÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯Åê¤²¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ÊÃ«¤Ï¶µ¤¨»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤È¸À¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÈà¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÍè¤¹¤®¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÃ«¤Ï¼ç¤Ëµß±ç¤À¤Ã¤¿2Ç¯Á°¤È°ã¤¤¡¢¤³¤Î½©¤Ï¼çÀï¤È¤·¤Æ¿ÀµÜ¤ËÎ×¤à¡£¡ÖÂç³ØºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë
ËÌ¶åÂç¡¦»³ËÜ´ÆÆÄ¡Ö´°ÇÔ¡×
¡¡ËÌ¶åÂç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤Î±ÊÃ«¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¤ËÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òÆÀ¤¿¤¬¸åÂ³¤¬3¼ÔÏ¢Â³¤ÇËÞÂà¡£»³ËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÍ¥¾¡ÌÜÁ°¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤â´Þ¤á¤Æ3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ2°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¿ÀµÜ¹Ô¤¤ò·ü¤±¤¿º£Âç²ñ¤â½àÍ¥¾¡¤È¡¢ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È1¾¡¡×¤¬Â³¤¯¡£¼ç¾¤Î»³²¼¡Ê3Ç¯¡¦¼¯»ùÅç¶ÌÎ¶¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅß¤Ï¸·¤·¤¤Îý½¬¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¿´¤òÀÞ¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
