富山県魚津市で生まれた初代が終戦8年後の1953年、川崎市で創業。世話になった土地を忘れまいと、「ツガワ」と名付けた。現在は横浜市に本社を置く。

祖業は板金加工。壁かけ式の受話器フックの生産に始まり、あらゆるジャンルに広げていく。マンションの玄関フロアでよく見かける宅配ロッカーは設計、製造、設置まですべてをこなし、全国でのシェアは6割。証明写真機だと7割に及ぶ。

他にも列車のホーム柵のほか、接触が控えられたコロナ禍ではパネルにタッチ不要な「空中浮遊ディスプレイ」も手がけた。意外と身近な企業であり、社会への貢献度も高い。

本社以外では岩手県に複数の工場、関西に営業所を構え、九州で初めて根を下ろしたのが佐世保だった。

西方に目を転じるきっかけは、熊本に進出した半導体受託生産の世界最大手。半導体そのものではなくとも、それを製造する機器類などに板金加工は欠かせない。関連産業の集積が進む熊本や、高速道路で直結するエリアでも用地を探したが、決め手となったのは「人材と技術と熱意」と、佐世保工場責任者の齊藤敏正さん（55）、顧問の千田潤さん（65）は言う。

2人によると、佐世保の街の成り立ちの基礎となった造船には、板金加工や溶接の技術と通じる点が多いという。加えて宮島大典市長本人による誘致への働きかけ、初期投資を抑えられる最適物件を見つけた市担当者の熱意も効いた。

6月末に稼働した佐世保工場のメンバー12人のうち2人が地元採用で、残りは岩手、横浜、関西から赴任。特に岩手組は気候、風土に慣れるのに時間を要しており、「とにかく暑い。それと、しょうゆ、みそが甘い」とこぼす。齊藤さんらもなじみの味を東北から取り寄せているというが、酒に関しては胃袋をグッとつかまれているらしく、好みを尋ねると「（焼酎の）壱岐ゴールド」と返ってきた。

板金のツガワ、を佐世保で耳にする日も遠くはない。（重川英介）