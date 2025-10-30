陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイが佐賀駐屯地（佐賀市）に配備され、水陸機動団の本部がある相浦駐屯地（長崎県佐世保市）に初めて飛来して2カ月が過ぎた。オスプレイ導入の目的は南西諸島など島しょ部が侵攻を受けた際、離島奪還・防衛を専門とする水機団を迅速に現場へ運ぶこと。27日には実際に隊員らを離島へ輸送する配備後初の連携訓練が行われ、陸自幹部は「大きな前進」と評価した。この間、体験搭乗した宮島大典・佐世保市長は「非常に安定した乗り物だ」と“絶賛”。オスプレイが飛ぶ風景は県北エリアでも日常の一部になりつつある。（重川英介）

オスプレイの佐賀配備後初めて実施された27日の水陸機動団の輸送訓練。今後は輸送距離の延長や艦船上での発着、離島に輸送後の水機団の部隊展開など、訓練内容のさらなる多様化が見込まれる。

この日、佐賀から飛来したのは計4機。2機が1組となり、第2機動連隊の隊員らを約20人ずつ搭乗させ、約100キロ離れた福江空港（五島市）への往復を繰り返した。計100人が参加した。

搭乗する隊員らは、いずれも離島防衛を果たすために必要な小銃や迫撃砲など重さ数十キロの装備類を装着した状態。しっかりとした足取りで機体に近づき、後方のハッチから次々に乗り込んだ。

陸自幹部によると、短時間で安全かつスムーズに乗り降りできるのは言うまでもなく、飛行時間などに応じて水分の取り方やベルトの締め方、姿勢の保ち方など、それぞれに適した「所作」を体得する必要がある。その成否が目的地に到着後、本来の能力を発揮できるかどうかを決めることもあるという。幹部は「1人でも多くの隊員が訓練を重ねることで練度を高めたい」と話した。

市長体験搭乗 機体の性能“絶賛”

「極めて最新鋭のシステム機器によって運航されている」「揺れも負荷もほとんど感じなかった」

14日に佐賀駐屯地であった体験搭乗後、報道陣に感想を問われた宮島氏は、機体の性能を褒めたたえた。

機体導入の決定は2014年。衆院議員を務めた宮島氏が防衛政務官に就いたのはその2年前であり、搭乗は今回が初めて。佐世保方面への飛来頻度が高まる中、地元首長として安全性、運用状況を確認するため、「一日も早く」と防衛省に搭乗機会を設けるよう求めたのだと説明した。

日頃から「佐世保は自衛隊の街、米軍基地の街」と発言し、自治体としての国家防衛への協力に深い理解を示す宮島氏。日本を取り巻く現状を「戦後もっとも複雑で、厳しい安全保障環境」と表現した上で、オスプレイについて「大きな役割を発揮してもらえると思う。一人の国民としても期待している」と力説した。

陸自側への要望としては、安全面の担保と、市民、漁業者に対する騒音影響の低減化を伝えたという。