長崎市歴史民俗資料館（同市平野町）は今年が昭和元年（1926年）から数えて100年になることを記念し、企画展「昭和を旅する」を開いている。革製の旅行かばんや蛇腹式のカメラ、絵はがき、地図など昭和初期の旅にまつわる152点を紹介。学芸員は「タイムスリップを楽しんでほしい」と呼びかける。

学芸員によると、鉄道や道路など交通網が広がり始めた大正・昭和初期、全国的に観光ブームが訪れたという。長崎では昭和となる3年前の大正12年に上海航路が就航。展示されているべっ甲販売店の英語やロシア語のチラシからは、いわゆるインバウンド（訪日客）でにぎわう様子がうかがえる。

昭和8年に地場企業が作成した「長崎名所案内」では今も人気の諏訪神社が記され、中島川の眼鏡橋には「日本三橋の一つ」との表記も。洋風建築だった県庁、長崎市役所も「名所」に挙がる。

世界文化遺産を構成する大浦天主堂は描かれているが、造船所のクレーンや、この時点では稼働中の端島（軍艦島）が評価されるのはもっと後の時代になってからだ。

ほかにも当時の弁当箱など暮らしの品々も並ぶ。12月21日まで、観覧無料。資料館＝095（847）9245。（貞松保範）