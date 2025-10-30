11月2日に始まる佐賀県唐津市の唐津神社秋季例大祭「唐津くんち」を前に、13番曳山（やま）「鯱（しゃち）」を巡行する水主町が、100年前から伝わる纏（まとい）を修復した。曳山と一緒に展示される纏は、曳山組織が火消し組の役割も担っていた時代に制作され、実際の火災現場でも使用されていたという。現代の各町の曳（ひ）き子たちが身につける色とりどりの装束もその時代の名残なのだとか。唐津を代表する祭りはどのように生まれ、発展してきたのか。江戸時代からの歴史を調べた。

市教育委員会文化財保護係の仁田坂聡さん（57）によると、唐津くんちの歴史は江戸時代の寛文年間（1661〜73年）にさかのぼる。当初から御神輿（おみこし）にお供えする出し物があったと考えられ、1763年には大きな傘に飾り付けをした「傘鉾」が付き従っていたという記録が残るという。

現在の曳山が生まれたのは1819年、京都の祇園祭に感銘を受けて刀町が1番曳山「赤獅子」をつくったのがきっかけ。他の町も続々と曳山づくりに取り組み、中町の2番曳山「青獅子」から江川町の14番曳山「七宝丸」まで、76年にかけて計14台の個性豊かな曳山が生み出された。

かつては紺屋町にも曳山「黒獅子」が存在し、計15台が奉納されていた記録も残る。1860年前後に制作され、最後の巡行は89年とされる。「提灯の火が燃え移ってお堀に投げ入れた」などと伝わるが、消失の原因は定かではない。

◇ ◇

曳山と火消し組との関わりを示す記述があるのは1959年に県が発行した「文化財調査報告書第八集」。「恐らく旧藩時代から各町内に火消組があり、その組織がそのままヤマ引きの責任を果たすことになっていた」と書かれており、それぞれの町で消防を担っていた人たちが曳き子も兼ねるようになった経緯がうかがえる。

曳き子が祭りで着用する法被などのいでたちも、火消し装束に由来しているとされる。厚手の生地に刺し子を施した防火性の高い衣類だったものが、動きやすさにも配慮した現在の絹織物などに変化したという。

元唐津市文化財審議会委員の故坂本智生さんが書いた「唐津曳山の歴史」には、「明治18年（1885年）に各町内で消防組が結成されたときに法被が新調され、それぞれ固有の意匠によるそろいの姿になった。明治以前にその例があるかどうかは確かではない」といった内容が載っている。

◇ ◇

水主町に伝わる纏は1924年、旧唐津藩主の家系の小笠原長生が唐津を訪れたことをきっかけに新調された。長生の警護に当たった水主町消防組に渡された礼金が元手になったという。高さは2・5メートルで、重さ15キロ。小笠原家の許しを得て、纏頭は同家の家紋「三階菱」をかたどっている。

纏は戦前、実際の火災時にも使われていたとみられ、劣化が激しかったという。曳山「鯱」が、数え年で奉納150年を迎えた記念事業として、今回修復を企画した。

石川県輪島市と金沢市の業者が修復を担い、纏頭は漆塗りした上に金箔を張り直し、戦前に活動していた組織名「唐津町消防組第一部」を表す文字「一部」を載せた。持ち手となる木製の「真竿」は丁寧に磨いた上で漆塗りを施し、頭部から垂れ下がっている飾り「馬簾」は牛革で、当時のままに再現している。

水主町正取締の前川源明さん（54）は「曳山組織は地域を守り、コミュニティーを運営する主体として存在してきた。纏を修復することで、消防組の時代から続く私たちの役割をあらためて強く認識できた。歴史ある祭りを次の世代にも引き継ぐ」と語った。（向井大豪）

左から4番曳山「源義経の兜」（呉服町）、5番曳山「鯛」（魚屋町）、6番曳山「鳳凰丸」（大石町）

左から7番曳山「飛龍」（新町）、8番曳山「金獅子」（本町）、9番曳山「武田信玄の兜」（木綿町）

左から10番曳山「上杉謙信の兜」（平野町）、11番曳山「酒呑童子と源頼光の兜」（米屋町）、12番曳山「珠取獅子」（京町）

左から13番曳山「鯱」（水主町）、14番曳山「七宝丸」（江川町）

左から1番曳山「赤獅子」（刀町）、2番曳山「青獅子」（中町）、3番曳山「亀と浦島太郎」（材木町）