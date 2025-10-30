家でよく作る中華料理は？＜回答数 21,256票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第337回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「家でよく作る中華料理は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:家でよく作る中華料理は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
中華春巻き
【材料】（2人分）
春巻きの皮 5枚
豚肉(薄切り) 50g
ピーマン 1個
水煮タケノコ 1/8~1/4本
ニンジン 1/4本
シイタケ(干し) 1~2個
<調味料>
オイスターソース 大さじ 1/2
酒 小さじ 1
砂糖 大さじ 1/2
しょうゆ 大さじ 1/2
塩コショウ 少々
もどし汁(シイタケ) 70~80ml
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1/2
水 大さじ 1/2
<小麦粉のり>
小麦粉 大さじ 1/2
水 少々
サラダ油 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1/2
サニーレタス 1~2枚
プチトマト 4個
揚げ油 適量
【下準備】
1、豚肉は細切りにする。
2、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦細切りにする。
3、水煮タケノコは細切りにする。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。水煮タケノコ、ニンジンはサッと下ゆでし、ザルに上げる。
4、シイタケはぬるま湯につけて柔らかくもどし、軸を切り落として細切りにする。
5、＜水溶き片栗＞、＜小麦粉のり＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
6、揚げ油は160℃に予熱し始める。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を強火で熱して豚肉を炒め、色が変わったら、ピーマン、水煮タケノコ、ニンジン、シイタケを加えて炒め合わせる。さらに＜調味料＞の材料を加え、炒め合わせる。
2、煮たったらゴマ油を加え、＜水溶き片栗＞をまわし入れてトロミをつける。バットに広げて粗熱を取る。
3、春巻きの皮1枚は4つに切り、皮の中央に切った皮をのせ、その上に1/4量の(2)をのせる。手前を巻き込んで左右を折り、手前からクルクル巻いて、巻き終わりを＜小麦粉のり＞で留める。
4、160℃の揚げ油でゆっくり色よく揚げ、油をきる。器にサニーレタスを敷き、プチトマトと共に盛る。
(E・レシピ編集部)
