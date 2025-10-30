スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「家でよく作る中華料理は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:家でよく作る中華料理は？

・「家でよく作る中華料理は？」の結果は…


・1位 … チャーハン 53%
・2位 餃子 37%
・3位 春巻き 5%
・3位 シューマイ 5%

※小数点以下四捨五入

21,256票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

中華春巻き


【材料】（2人分）

春巻きの皮 5枚
豚肉(薄切り) 50g
ピーマン 1個
水煮タケノコ 1/8~1/4本
ニンジン 1/4本
シイタケ(干し) 1~2個
<調味料>
  オイスターソース 大さじ 1/2
  酒 小さじ 1
  砂糖 大さじ 1/2
  しょうゆ 大さじ 1/2
  塩コショウ 少々
  もどし汁(シイタケ) 70~80ml
<水溶き片栗>
  片栗粉 大さじ 1/2
  水 大さじ 1/2
<小麦粉のり>
  小麦粉 大さじ 1/2
  水 少々
サラダ油 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1/2
サニーレタス 1~2枚
プチトマト 4個
揚げ油 適量

【下準備】

1、豚肉は細切りにする。



2、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦細切りにする。

3、水煮タケノコは細切りにする。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。水煮タケノコ、ニンジンはサッと下ゆでし、ザルに上げる。

4、シイタケはぬるま湯につけて柔らかくもどし、軸を切り落として細切りにする。

5、＜水溶き片栗＞、＜小麦粉のり＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

6、揚げ油は160℃に予熱し始める。

【作り方】

1、フライパンにサラダ油を強火で熱して豚肉を炒め、色が変わったら、ピーマン、水煮タケノコ、ニンジン、シイタケを加えて炒め合わせる。さらに＜調味料＞の材料を加え、炒め合わせる。



2、煮たったらゴマ油を加え、＜水溶き片栗＞をまわし入れてトロミをつける。バットに広げて粗熱を取る。



3、春巻きの皮1枚は4つに切り、皮の中央に切った皮をのせ、その上に1/4量の(2)をのせる。手前を巻き込んで左右を折り、手前からクルクル巻いて、巻き終わりを＜小麦粉のり＞で留める。



4、160℃の揚げ油でゆっくり色よく揚げ、油をきる。器にサニーレタスを敷き、プチトマトと共に盛る。



(E・レシピ編集部)