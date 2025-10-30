ノルウェーのオスロで留学時代からの友人と会った。待ち合わせのバーまでは歩いて行ったのだが、相変わらず治安に不安は感じない。すでに日暮れは早かったが、真っ暗な運河沿いを、若者や家族たちが幸せそうに歩いている。世界を見渡しても、安心して夜道を歩ける街というのは貴重だ。ノルウェー警察は拳銃を常時携行しないことでも有名だ。

オスロ北部の閑静な住宅街にあるバーはにぎわっていた。やはり平和な国はいいと思っていたら、友人から衝撃的な話を聞いた。スウェーデンから来た少年ギャングがオスロ中心部で手榴（しゅりゅう）弾の爆発事件を起こしたというのだ。え？ 少年ギャング？ 手榴弾？

きちんと調べてみた。2025年9月23日夜、オスロ中心部で爆発事件があった。警察は現場で軍用タイプの手榴弾を発見する。報道によれば13歳の2人を含む計3人の未成年が拘束されたという。どうやら事件にはスウェーデン系ギャング組織Foxtrot（フォックストロット）の関与が疑われている。スウェーデン国内における主要な麻薬流通組織の一つで、銃・爆発物など違法武器の輸送や流通、さらには殺人まで請け負うという。イランの情報機関と連携しているという情報もある。

古市憲寿

最近、スウェーデンでは15歳以下の少年が関与する暗殺や爆弾事件が問題となっている。その名も「ティーン・ヒットマン」。子どもが殺し屋として暗躍しているのだ。ギャング団が、SNSやオンラインゲームのチャット機能を通じて、刑事責任を問われにくい少年をリクルートするとか。ゲーム感覚で殺人を犯してしまうこともある。彼らもまた移民か、外国にルーツを持つ場合が多いという。

イラスト・k.nakamura

この話をスウェーデン在住の知人に話したら「うちの国が申し訳ありません」と言われた。同じ北欧でもノルウェーは比較的移民政策がうまくいっていると評価されている。

平等を重視し、移民の権利も対等に認めようとするスウェーデンと違い、文化統合と同化を重視してきたのだ。移民・難民に対し、ノルウェー語を含めた教育を提供するのみならず、全国各地に送り込む。スウェーデンのように移民の自由に任せていると都市部に集まって独自コミュニティーをつくられてしまう。そうではなく、人口減少や過疎化が問題になっている地方に移住を促した方がWin-Winというわけだ。

平等という観点からはスウェーデン式の方が理想なのだろう。だが現実問題としてギャングが跋扈（ばっこ）する国になってしまった。日本でも外国人問題が議論になっている。人口減少が進む中で全く移民を受け入れないのも難しい。というか現になし崩し的に外国人は流入している。参政党の「日本人ファースト」に怒るくらいなら、日本はどのような移民政策がいいのかを真剣に考えるべきだ。政治的立場を問わず、少年ギャング団を歓迎するという人はいないだろう。いや、マンガの国だから、それはそれでありなのだろうか。

古市憲寿（ふるいち・のりとし）

1985（昭和60）年東京都生まれ。社会学者。慶應義塾大学SFC研究所上席所員。日本学術振興会「育志賞」受賞。若者の生態を的確に描出した『絶望の国の幸福な若者たち』で注目され、メディアでも活躍。他の著書に『誰の味方でもありません』『平成くん、さようなら』『絶対に挫折しない日本史』など。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載