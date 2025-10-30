米１０年債利回り、パウエル会見で急上昇＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）
米2年債 3.596（+0.106）
米10年債 4.072（+0.096）
米30年債 4.620（+0.080）
期待インフレ率 2.300（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見を受けて、利回りは急上昇している。
議長は会見で「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」と述べたことに市場は敏感に反応したようだ。ＦＯＭＣ前の短期金融市場では、１２月利下げを完全に織り込んでいたが、パウエル会見後は６５％程度の確率に後退。
１０年債は一時４．０７％台まで急上昇したほか、政策金利に敏感な２年債も３．６％台まで上昇。
２－１０年債の利回り格差は+４７（前営業日：+４８）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
