米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）
米2年債　 3.596（+0.106）
米10年債　4.072（+0.096）
米30年債　4.620（+0.080）
期待インフレ率　　2.300（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見を受けて、利回りは急上昇している。

　議長は会見で「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」と述べたことに市場は敏感に反応したようだ。ＦＯＭＣ前の短期金融市場では、１２月利下げを完全に織り込んでいたが、パウエル会見後は６５％程度の確率に後退。

　１０年債は一時４．０７％台まで急上昇したほか、政策金利に敏感な２年債も３．６％台まで上昇。

　２－１０年債の利回り格差は+４７（前営業日：+４８）。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美