巨人からドラフト６位で指名された浦和学院・藤井健翔内野手（１８）が２９日、埼玉県内の同校で指名あいさつを受けた。尊敬する岡本和真内野手（２９）のような日本を代表するスラッガーに成長すると誓った。

中学時代から憧れていたという岡本は今オフ、メジャー移籍が濃厚。チームは新たな主砲の台頭が待たれる。「４番の仕事はどれだけチームに貢献できるか。最終的には日本を代表するスラッガーになりたい」と決意を示した。

１８１センチ、９６キロの恵まれた体格。高校通算３５発の大型スラッガーだ。阿部監督も「未来の岡本を目指してほしい」と期待する大砲候補は、その主砲を常にお手本としてきた。「実家の自分の部屋にバッティングフォームの連続写真を貼っています」と笑顔で明かした。

通算２４８本塁打を放った４番から学びたいことは山ほどある。「岡本さんは、あまりフルスイングをしているように見えない。あの力感で飛ばせるところを参考にしている。『どういうルーチンでバッティングをするのか』、『どうしてそこに行き着いたのか』、たくさん見たいことや聞きたいことがある」と入れ違いとなることは確実だが、対面を熱望していた。（加藤 翔平）

◆藤井 健翔（ふじい・けんしょう）２００７年８月１５日、岡山・倉敷市生まれ。１８歳。小学１年でソフトボールを始め、中学では捕手。浦和学院では２年春にベンチ入り。今夏の埼玉大会は４番・三塁で出場し３回戦敗退。高校通算３５本塁打。５０メートル６秒５、遠投１００メートル。１８１センチ、９６キロ。右投右打。