パウエル会見でドル高が強まる　１２月利下げ期待が後退＝ＮＹ為替概況

きょうのＮＹ為替市場、午後のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見を受けてドル高が強まった。議長が「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」との見解を示したことに市場は敏感に反応したようだ。



ＦＯＭＣ前の短期金融市場では、１２月利下げを完全に織り込んでいたものの、パウエル会見後は６５％程度の確率に後退。政策金利に敏感な米２年債利回りは３．６％近くまで急上昇している状況。



政府機関閉鎖で米経済指標の発表がなく、入手できるデータが少ない中、想定通りに、議長は１２月についてどちらにもオープンにしていた印象。雇用の冷え込みに言及はしているものの、データに雇用改善が示されれば決定に影響すると述べている。一方、インフレは依然として高水準で推移する中、サービス部門の非市場部分のインフレは低下を見込んでいる点も指摘していた。



利下げ、据え置きのどちらにもバランスを取った発言のようにも思われるが、市場が１２月利下げを過度に織り込んでいた分、サプライズとなってしまった印象もある。



ドル円は１５２円付近から一気に１５３円付近に上昇。ただ、１５３円台に入ると売り圧力も強まるようだ。



パウエル会見後のドル高を受けて、ユーロドルは１．１５ドル台に再び下落。前日までの５日間の緩やかな上げを帳消しにし、２１日線と１００日線から下放れする展開が見られた。一方、ユーロ円は一時１７７円台半ばに上昇。



明日はＥＣＢ理事会が予定されており、据え置きが確実視されている。ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了しており、当面政策金利は据え置かれると見られているようだ。エコノミストは、貿易摩擦やユーロ高といった要因は、明日のＥＣＢ理事会での政策決定に影響を与えるほど重大ではないとの見方を示している。



米国との貿易摩擦は依然として大きな不確実性要因ではあるものの、現時点で景気の大幅な悪化やインフレへの明確な影響は見られないという。また、対ドルでのユーロ高および人民元の弱含みは、今後の物価上昇圧力を抑制し、欧州の輸出企業に追加的な重荷となるとも指摘した。また、サービス分野のインフレは依然として約３％付近で高止まりしており、インフレ動向が完全に正常化したとは言い難いとも述べている。



ポンドドルは一時１．３１ドル台半ばまで下落。本日の下げで２００日線を下回っており、明日以降の動きが注目される。一方、ポンド円は一時２００円台半ばまで下落していたが、２０１円台半ばまで戻す展開。



市場では英中銀への見方が割れている。年末までに再び利下げを行う可能性は低いとの見方と、米大手証券からは、早ければ来週にも利下げの可能性があるとの予測も出ている。



先日発表の９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は３．８％と、市場の上昇予想に反して横ばいとなり、これにより市場では１２月利下げの可能性が再び意識されているが、その実現には懐疑的な見方を示している。予想に反したとは言え、インフレは３％よりも４％に近いという。



本日はカナダ中銀の政策委員会もあり、予想通りに０．２５％ポイントの利下げを実施。それを受けてカナダドルは買いの反応を見せていた。声明では「予測が実現すれば金利は“ほぼ適正水準”にあると見ている」と述べており、ターミナルレート（最終到達点）に接近していることを示唆している。ただ、パウエル会見でドルカナダは下に往って来いの展開となった。



