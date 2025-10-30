『緊急取調室』戸次重幸が完全無敵の“山の神”に！天海祐希との初共演に高揚「圧倒的存在感でした」

本日10月30日（木）、天海祐希主演『緊急取調室』第5シーズンの第3話が放送される。

冒頭――軽装登山で遭難した動画配信者・樋口結花（清水くるみ）を捜索していた山岳救助隊員・土門翔（羽谷勝太）が遺体で発見され、序盤から急展開を迎える第3話。

当初は事故死と考えられていた土門の体から不審な殴打痕が見つかったばかりか、持っていたはずの携帯電話も忽然と消えていた。手がかりとなる唯一の目撃者は、現場近くで奇跡的に救出された結花。しかし、彼女は意識不明の重体。生死をさまよい続けており…。

山という“巨大な密室”で起きた殺人事件。重要参考人として捜査線上に浮上したのは、土門が直前まで行動を共にしていた山岳救助隊の隊長・布施正義（戸次重幸）だった。

数多くの人命を救ってきた布施は「山の神」の異名を取り、消防総監賞も受賞した人物。取調べ中の態度も至って誠実で、まさに“神”対応。疑わしい点をひとつも見いだせないほど、供述も完璧で…。

そんな完璧すぎる“山の神”布施を、TEAM NACSのメンバーでもある俳優・戸次重幸が熱演。「“神”の人間的な部分を演じることに注力」しながら、その実像を繊細に立体化し、物語を翻弄していく。

◆キントリメンバーとの共演に、戸次が感慨無量！

今回、主演・天海と初共演を果たした戸次。「天海さんとは面識はありましたが、共演させていただくのは初めてなので、純粋にうれしかったです。撮影を共にして感じたのは圧倒的存在感でした！」と興奮混じりに撮影時を振り返る。

さらに今回は、天海をはじめとするキントリメンバーとも取調室で対峙することに。取調室のシーンはとてつもない緊迫感が続くが、同時に役者冥利に尽きる極上の時間となったそう。

「すでに出来上がった信頼関係からくる、皆さんの阿吽の呼吸が素晴らしかったです。ここに至るまでに、皆さんが共に過ごしてきた時間が見えるようでした。ですので、安心してすべてを委ねることができ、変な言い方ですが…とてもリラックスして芝居をすることができました」と充実感をにじませた。