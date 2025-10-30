

中国自動車輸出を牽引するBYD。自前の輸出用運搬船も保有する。写真は運搬船「西安」と船積みを待つBYD車（同社ウェブサイトより）

BYDのブラジル工場の生産開始を祝う式典。中国メーカーの海外現地生産が今後拡大しそうだ

中国のEV（電気自動車）とPHV（プラグインハイブリッド車）の輸出がここへ来て急増している。中国汽車工業協会が10月14日に発表した統計によると、2025年1〜9月の「新エネルギー車」の輸出台数は175万8000台となり、前年同期比89.4%増加した。特に9月単月では22万2000台となり、前年同月の約2倍に急増した。

（訳注：｢新エネルギー車｣は中国独自の定義で、EV、PHV、FCV［燃料電池車］の3種類を指す。通常のHV［ハイブリッド車］は含まれない。ただFCVの年間生産台数は1万台に満たず、基本的にはEVとPHVが99％以上を占めている）

EV、PHVの輸出が牽引役となり、2025年1〜9月の中国の自動車輸出台数は前年同期比14.8%増の495万台に達した。9月単月では65万2000台で、前年同月比21%増えた。

BYDが牽引役に、輸出ランキング2位に浮上

中でも最大手の比亜迪（BYD）は、EV、PHV専業ながら1〜9月の輸出台数が前年同期比1.3倍増の70万5000台に達し、新エネルギー車輸出全体の約4割を占めた。エンジン車も含めた中国自動車メーカーの輸出ランキングでも前年同期の6位から2位へと順位を上げた。

なぜ足元の輸出が急に加速しているのか。近年の中国国内市場での販売競争過熱の影響がありそうだ。ある業界アナリストは「現在の中国の自動車工場の稼働率は50%強にとどまっている」と指摘し、短期的には輸出強化が低稼働率の打開策になると分析している。自動車各社が稼働率維持のために海外に輸出攻勢をかけていることがうかがえる。

同アナリストはさらに、長期的には完成車輸出に対する貿易障壁が高まると予測し、今後、中国メーカーは海外生産能力の拡大を急ぐだろうと述べた。



中国自動車メーカーの海外現地生産は今後さらに加速しそうだ。写真はBYDのブラジル工場の生産開始を祝う式典（同社ウェブサイトより）

BYDはすでにタイ、ウズベキスタン、ブラジルでの生産を始めているほか、ハンガリー、トルコ、カンボジア、マレーシアなどでの工場建設を発表している。

中国政府も海外での評価維持へ対策

注目されるのは、中国当局が海外市場での自動車ブランドの評価維持に注力している点だ。9月26日、商務省や工業情報化省など4部門は、2026年1月からEVの輸出に許可制度を導入する方針を発表した。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

稼働率維持のための安値の輸出攻勢が、海外市場で「安かろう悪かろう」との評判や地元政府・企業の反発を呼ぶことを懸念しての対策とみられる。

この制度では、輸出資格に関する複数の要件が定められている。たとえば工業情報化省の「自動車メーカー及び製品に関する通達」によれば、メーカーは輸出台数に見合ったメンテナンス体制を整備する必要がある。これにより海外にアフターサービス拠点を持たない企業は、輸出が認められないことになる。

（財新記者： 翟少輝）

※中国語原文の配信は10月15日

※本記事は原文を要約し、日本の読者向けに適宜補足したものです。

（財新編集部）