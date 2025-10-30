

くらたまと妹の五十路姉妹が酸ヶ湯温泉で見た衝撃の光景とは……（写真：まる／PIXTA）

【4コマ漫画で見る】混浴に挑む50代姉妹

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第7回】

私の中で大きくなる「存在」

歳を重ねるにつれ、妹の存在が私の中で大きくなってきています。妹は2歳年下です。

子どもの頃は取り立てて仲のいい姉妹でもなかったですが、近年は一番、親よりも身近な頼れる身内です。夫が亡くなったときも、事務的な手続きなどで随分助けられました。妹の家は福岡の実家近くにありますが、度々上京してくれて一緒に行動することも多いです。

妹が「行ったことのない県に行きたい」というので、この度2人で青森県に旅行に行くことにしました。私も青森は、人生で一度だけ仕事で八戸に行ったきりです。

福岡県民、九州民にとって、東北は北海道よりも遠いイメージがあります。未踏の地にワクワクしながら、10月のとある日の朝、終点「新青森駅」を目指して、乗り慣れない東北新幹線に乗りこみました。

「やっぱり、ちょっと東京より涼しいね」

ホームに降りると、少しひんやりした空気を感じます。予約していた近くのレンタカーを借りて、ちょうど昼時だったのでお昼を食べることにしました。お昼を美味しく食べるために、朝ご飯を抜いてきています。

「やっぱり青森といえば、まずマグロやろ」

「うん、マグロやね」

近くの市場へ行き、「カマトロ&カマ中落ち丼（3500円）」と「本マグロ中落ち丼（2400円）」を注文。みそ汁も、1つはいろんな野菜や山菜を刻んで入れた「けの汁（500円）」に変更しました。旅先では、財布の紐も緩みます。

本マグロ中落ち丼に舌鼓

「わ、おいしい！」

特に本マグロ中落ち。値段はこちらのほうが1000円以上安いけど、本マグロってほんまおいしいです。ただ、私たち姉妹は海鮮丼は甘い鮨飯より普通の白飯で食べたい派。なので、そこだけは「伝えて、変えてもらえばよかった……」とちょっと後悔しましたが。



最高においしい本マグロ中落ち丼（手前）とカマトロ＆カマ中落ち丼（写真：筆者提供）

お腹が膨れたあと、市場を渉猟してホタテなど魚介の干物を購入し、車で一路八甲田山へ。ロープウェイに乗ります。

10月半ばといえば、福岡や東京ではまだ紅葉シーズンではないため、まったく意識していなかったのですが、さすがの本州最北端、山ではしっかり紅葉が見られました。

ロープウェイから眼下に望む一面の紅葉に、「これはサプライズやったねー」と、姉妹で喜びました。



一足先に。八甲田山の紅葉（写真：筆者提供）

若い頃だと、こういう自然の風景に感動する余裕がありませんでした。少なくとも、私はそうでした。もっと人間に関わること、刺激的なことに興味があって、「自然？わざわざ観に行かなくてもいいかな」とそっぽを向いていたと思います。

五十路を越えた姉妹で自然を謳歌できるようになり、これはこれで10代、20代とは違ったよさがあることをしみじみ噛み締めました。

酸ヶ湯温泉の混浴に挑戦

ロープウェイを登った山頂から周辺を見下ろすと、山、山、山です。周辺を少し散策して、ロープウェイで麓に降りました。次は名高い酸ヶ湯温泉を目指します。

なぜ名高いかというと、「ヒバ千人風呂」と呼ばれる総ヒバ造りの浴場の広さもさることながら、混浴だということも大きいようです。日本に混浴はいくつもありますが、ここは裸でも入れるよう。勇気のない五十代姉妹は湯浴み着を借り、そろそろと浴場の扉を開けました。

「広い！」

想像していたよりも広く、そして天井も高い！

木造の、昔の体育館のようなイメージでしょうか。そしてすぐに目に入る、普通の温泉では私たち女性が絶対に目にすることのない生まれたままの姿の男性たち。

50年以上生きてきた私も妹も、初めて目にする風景でした。とはいえ、私は過去に取材でもっと刺激的な光景を目にしたこともあり、すぐに慣れましたが、妹はビビり上がっていました。

温泉の湯は硫黄の匂いがかなり強く、真っ白に白濁していて、浸かってしまえば何も見えません。そのせいか、湯浴み着を着ているのは私たちだけ。男性はもとより、女性も、年配の人も、旅行者らしき若い人も、裸で入浴していました。

それにしても、異世界のような空間……。

リラックスして温泉でゆったり、というのとはまったく違い、ある種の緊張感のようなものがあったけど、得難い体験でした。妹は「一度で充分」と言っていたけど、私は機会があればまた来てもいいなと思いました。

温泉を出ると日も暮れてきたので、宿「奥入瀬ゲストハウス桂月」へ。

昨今宿代の高騰がいわれるなか、夕食付きで2人で1万5000円ほど。夕食のメニューも骨まで食べられる川魚の唐揚げ、せんべい汁、牛肉のバラ焼き（すき焼きみたいな肉料理）など多彩で、お腹いっぱいになりました。

奥入瀬渓流から十和田湖へ

翌日は奥入瀬渓流を車で流しながら途中で降りて何度か散策し、水量の豊富さに感心しながら十和田湖へ。

琵琶湖もそうですが、大きな湖は一見、海のような佇まいがありますね。福岡にはあまり大きな湖がないので、私も妹も馴染みのないその大きさに圧倒されます。



十和田湖へ（写真：筆者提供）

予定が狂ったのはこの後。

「お腹空いたから、どこかでおいしいもの食べよう」

「十和田湖周辺を流しつつ、よさそうなところがあったら入ろうか」

「何か、ご飯の定食がいいな」

と言いながらドライブして1時間以上。お店がなかなか見つからない！延々山道で、やっと食堂があったと思ったらうどん屋さんだったり。うどんも好きだけど、せっかくだから青森っぽいもの、そして気分は麺類よりご飯だったんです。

旅先で妥協は許さない！

旅先では食べるものになるべく妥協したくない私たち姉妹。

何とか空腹を堪えて、黒石という街に到着。ここの道の駅「いなかだて弥生の里」で何か食べられるかな……と寄ってみたけど、食堂はありませんでした。おいしそうな手作りお菓子などをいくつか買って、しょんぼりしながら「どうする？」「近くに食堂ないか探そう」と検索すると、すぐ近くに理想的な定食が食べられるお店がありました。

その名は「おしゃべりハウス10」。

ここが、大当たりだったんです。発酵玄米の健康的なご飯、滅多に食べられない菊の花のお浸し、すべてが美味しい！そして何より、店主の女性の温かさ。



大当たりだった理想的なランチ（写真：筆者提供）

「こちら、よければどうぞ」と、常連にはなれない、旅人にすぎない私たちにサービスで出してくれた手作りのコーヒーゼリーとりんご。コーヒーゼリーもおいしくて感動でしたが、圧巻はりんご。

「早生ふじ」は食べたことありましたが、人生で一番おいしい！

何といっても違うのは果汁です。

「りんごってこんなに果汁が出るの！？」と驚くほど、噛み締めるとジュワーッと果汁があふれてきます。新鮮だからかなあ。他県に運んで売られるりんごは時間の経過で乾燥してしまい、果汁が少なくなるのかもしれません。

「サルナシ」という山の果実

「りんごなんて、どこでも買えるんだから」

と思っていましたが、これは予想外の発見でした。ご当地の新鮮なりんごはとんでもなくおいしいです。



大満足でお店を出て、青森市へ。ねぶたを展示してある「ねぶたの家ワ・ラッセ」で初のねぶたを観て、その大きさ、見事さを堪能して帰路につきました。

帰宅後、これも意外な驚きだったのは、道の駅で買った1パック300円の「サルナシ」という山の果実。



サルナシという果実。1パック300円（写真：筆者提供）

熟れてないのか、そういうものなのか。

そのまま食べたら酸っぱくて食べにくくしばらく放置していたけど、もったいないのでジャムにしたら想像を遥かに超えて、おいしくて困っています。サルナシなんて、なかなか手に入れることはできないから。

漫画ページに続きます。



©倉田真由美

（倉田 真由美 ： 漫画家）