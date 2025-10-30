個性と実用性を両立！【エッジリンク】の大型スーツケースで旅行スタイルを格上げ。Amazonで販売中！
旅をもっと快適に変える機能満載！【エッジリンク】のスーツケースが新しい相棒に。Amazonで販売中！
『ストリートテイストなデザイン』×『機能性』をコンセプトに『EDGELINK』のスーツケース『CRUZBOX（クルーズボックス）』がついに登場。カラーリングも豊富で『ブラック』『ネイビー』『アイボリー』『チョコレート』『オレンジ』の５色。自由度が高く、個性的な表現のストリートファションにも合わせやすいカラー展開。
容量101LのLサイズで10泊以上の長期旅行に最適。ボディはポリカーボネート製で、傷が目立ちにくいシボ加工を採用している。
15.6インチのPCも入るフロントポケット付き。ファスナーとメッシュの各ポケットで小物も整理しやすく、実用性が高い。
旋回性に優れた双輪キャスターとキャスターストッパーを備え、移動中の安定感と使いやすさを両立している。
TSダイヤルファスナーロック搭載でセキュリティ面も安心。内装にはロゴ入りの専用生地が使われ、デザイン性も高い。
