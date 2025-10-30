プロ野球・巨人は29日、ドラフト6位指名で交渉権を獲得した浦和学院高校の藤井健翔選手との指名挨拶を行いました。

藤井選手は、高校通算35本塁打の右の大型スラッガー。181センチ96キロという体格を生かし、打球速度160キロ超えという高校生離れしたパワーで、将来の4番として期待がかかります。

指名挨拶後、藤井選手は「新しい舞台に向けてもっともっとやっていかないといけないという気持ちが新たに増えた」と話しました。

プロに入る実感について聞かれると、「今までプロ野球選手に夢を与えてきてもらったが、これからは自分がその夢を与えていく立場になるという話をいろんな方からもらって、そういう部分では実感がわいてきたのかなと思う」と答えました。

また、指名時に阿部慎之助監督から「未来の岡本和真選手のようになって欲しい」という言葉もあった藤井選手。自身も岡本選手は憧れの存在だと言い、「飛ばす能力に長けていると思うので、そこを参考にしたい。(もし会う機会があれば)いつもどういうルーティーンでバッティングをやっているのか、どうしてそこに行きついたか聞きたい」と語りました。

その熱意は、部屋に岡本選手のバッティングフォームの連続写真を貼るほど。岡本選手は来季のメジャー挑戦が明言されていますが、藤井選手は「メジャーリーグという舞台に憧れがあるので、そこに自分の憧れの選手が行くことは本当にうれしい」と語りつつも、「ずっと背中を追いかけたい選手だったので、今一緒にプレーできなくて複雑な気持ち」と率直な心境を口にしました。

将来はホームラン王をはじめとするタイトルを取りたいと話す藤井選手。「日本を代表するスラッガーになりたいという思いが一番強くある。その過程で、浦学の3年間で学んだように人としての部分が大事になってくると思うので、まずは人間としてもっともっと成長していきたい」と、プロへの意気込みを語りました。