タイセイボーグは阪神ＪＦへ向かう
「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２９日）
ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！
〈栗東〉アルテミスＳ３着のタイセイボーグ（牝、松下）は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。中京２歳Ｓをレコード勝ちしたキャンディード（牡、松下）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ。９月の阪神芝１８００メートルで新馬勝ちしたバークシャーシチー（牡、牧田）は東スポ杯２歳Ｓ（１１月２４日・東京、芝１８００メートル）、紫菊賞２着のサトノアイボリー（牡、杉山晴）は京都２歳Ｓ（１１月２９日・京都、芝２０００メートル）へ。４日の京都芝２０００メートルで新馬勝ちしたダークマルス（牡、杉山晴）、萩Ｓ２着のキッコベッロ（牡、友道）は、いずれも黄菊賞（１１月１６日・京都、芝２０００メートル）へ向かう。
ロングトールサリー（牝、父キタサンブラック、福永）は１１月１６日の京都５Ｒ（芝２０００メートル）でデビュー予定。
〈美浦〉２５日の東京でデビューＶを飾ったホウオウルクソール（牡、栗田）はカトレアＳ（１１月２９日・東京、ダート１６００メートル）へ。僚馬で２５日の新潟未勝利戦を勝ち上がったラテラルパーム（牡）は暮れの中山開催を目指す。２６日の東京未勝利戦で勝利したリゾートアイランド（牡、上原佑）は、ひいらぎ賞（１２月２０日・中山、芝１６００メートル）を視野に入れる。