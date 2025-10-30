欧州王者が韓国代表MFを放出→日本代表アタッカーの獲得を画策と現地報道！「状況を注視し続けている」
レアル・ソシエダのMF久保建英は、去就が注目されている。
ソシエダがまさかの残留争いを強いられており、チャンピオンズリーグ出場への思いが強い選手が、退団を検討してもおかしくはないだろう。
プレミアリーグ方面からの熱視線が送られているなか、以前にも関心が取り沙汰されたパリ・サンジェルマンは、この日本代表アタッカーへの興味を失っていないようだ。パリSGの専門サイト『PSGTALK』が次のように報じた。
「PSGは夏の移籍期間中にレアル・ソシエダのウインガー、久保建英への移籍が噂されたが、実現しなかった。Fichajes によると、PSGは久保の状況を注視し続けているが、移籍の憶測が飛び交うなか、イ・カンインが退団を決断するかどうかによって、今後のアプローチが左右される可能性がある」
久保がマジョルカ時代に共闘した韓国代表MFイ・ガンインは、ルイス・エンリケ監督から満足な出場機会を与えられておらず、移籍が囁かれている。
もし退団の場合は、同じ技巧派レフティの久保を獲るプランがあるようだ。昨シーズンのチャンピオンズリーグを制した欧州王者の移籍市場での動きに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
ソシエダがまさかの残留争いを強いられており、チャンピオンズリーグ出場への思いが強い選手が、退団を検討してもおかしくはないだろう。
プレミアリーグ方面からの熱視線が送られているなか、以前にも関心が取り沙汰されたパリ・サンジェルマンは、この日本代表アタッカーへの興味を失っていないようだ。パリSGの専門サイト『PSGTALK』が次のように報じた。
久保がマジョルカ時代に共闘した韓国代表MFイ・ガンインは、ルイス・エンリケ監督から満足な出場機会を与えられておらず、移籍が囁かれている。
もし退団の場合は、同じ技巧派レフティの久保を獲るプランがあるようだ。昨シーズンのチャンピオンズリーグを制した欧州王者の移籍市場での動きに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」