「ファンタジーＳ・Ｇ３」（１１月１日、京都）

兄に皐月賞馬ミュージアムマイルを持つフェスティバルヒルは２９日、栗東ＣＷでアレナパラシオ（４歳２勝クラス）と併せ馬。６Ｆ８３秒７−３７秒６−１１秒３と自己ベストをマーク。仕掛けると鋭く反応し、楽々と３馬身差の先着を決めた。四位師は「後ろでじっくり構えて、最後を伸ばす形です。やればもっと動きますよ」と納得の仕上げだ。

前走の新潟２歳Ｓは五分のスタートも道中は折り合いに専念。必死になだめて３角では最後方のポジションになった。それでも直線ではメンバー最速の上がり３Ｆ３２秒５と抜群の切れ味を発揮したが、３着まで押し上げるのがやっと。「用心し過ぎましたね」と師は振り返る。あれから２カ月がたち「肉体的にも精神的にも、新馬の頃より大人になってきました」と確かな成長を実感する。

偉大な兄に続くためにもここは負けられない。距離短縮となる一戦だが、トレーナーは「１４００メートルは気になるけど、対応してくれると思います」と期待を込めた。名手Ｃ・デムーロを背に、これから待ち受ける大舞台へと弾みをつける。