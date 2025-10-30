日経225先物：30日夜間取引終値＝290円安、5万1040円
30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円安の5万1040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては267.65円安。出来高は1万2102枚だった。
TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比4.26ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51040 -290 12102
日経225mini 51045 -285 206816
TOPIX先物 3282.5 +5 13342
JPX日経400先物 29640 +35 857
グロース指数先物 692 -1 667
東証REIT指数先物 売買不成立

