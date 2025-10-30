　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円安の5万1040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては267.65円安。出来高は1万2102枚だった。

　TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比4.26ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51040　　　　　-290　　　 12102
日経225mini 　　　　　　 51045　　　　　-285　　　206816
TOPIX先物 　　　　　　　3282.5　　　　　　+5　　　 13342
JPX日経400先物　　　　　 29640　　　　　 +35　　　　 857
グロース指数先物　　　　　 692　　　　　　-1　　　　 667
東証REIT指数先物　　売買不成立

