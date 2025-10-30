「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

輝きを取り戻した一昨年のダービー馬が秋初戦を迎える。レーンを背に最終追い切りに臨んだタスティエーラは２９日、美浦Ｗでジェイパームス（５歳オープン）との併せ馬。３馬身ほど追走し、馬なりで５Ｆ６５秒１−３５秒７−１１秒６をマーク。１馬身遅れはしたが、６カ月の休み明けを考慮すれば及第点が付けられる動きだった。

鞍上は「リズム良く、手応え良く走れましたし、遅れたのは問題ありません。東京の２０００メートルはいい条件」とうなずく。２３年有馬記念（６着）から３戦連続で着外に沈んだが、昨年のこのレースで２着。続く香港Ｃでも３着に入ると、今年初戦となった香港のＧ１・クイーンエリザベス２世Ｃでは好位から抜け出す危なげない走りで世界の強豪を一蹴。力が衰えていないことを証明した。

今年はその香港遠征の１戦のみで、国内の競馬は１年ぶり。堀師は「前走後は疲れを見極め、夏の暑い時季を避けて天皇賞（秋）を目標にしてきました。戻って来た時は過去一番の馬体重で、少しずつ負荷をかけて乗り込んできました。息遣いの荒さは残っているし、調教も最後のシャープさは足りないが、このひと追いでどこまで変わってくるか」と万全ではないことを強調しつつも、ダービー馬の底力に期待を寄せる。

昨年２着に敗れたが、１７年には父サトノクラウンも首差の２着に敗退した。父子の名誉のためにも負けられない一戦。雪辱を果たし、国内外Ｇ１・３勝目を手に入れる。