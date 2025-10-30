¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡õ¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¡ÂçÄÅÎ¼²ð¡¡5²óÎíÉõ
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3Ž°2ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÄÅ¤¬Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¤¿ÃúÇ«¤ÊÅêµå¤Çºå¿ÀÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µå¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡3²ó¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤«¤é2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£ÂÇÀÊ¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°2´§¤Î4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶¯¤¤¥«¥Ã¥È¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Ä¤ò³°¤·¤¿ÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£5²ó¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤ï¤º¤«59µå¤Î¾Ê¥¨¥ÍÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤â¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¸ø¼°Àï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢3²ó1»à¤ÇÂÇ¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º¸ÂÇÀÊ¤ÇÍ··â¤Ø¤Î¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢Éð´ï¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê50¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡ËÂ¿Ê¬¡¢6ÉÃÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Â¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Û¤É¤Î²÷Â¤Ç°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±È½Äê¤Ï¥»¡¼¥Õ¡£¡È¥×¥í½é°ÂÂÇ¡É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡5²ó1»à¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¸å1»àËþÎÝ¤«¤éÌøÄ®¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÁ´Éô½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂÇ¤ÄÊý¤Ç¤â»×¤¤ÀÚ¤êÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿23Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè3Àï¡¢ºòÇ¯¤ÎDeNA¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Çµß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè5Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ç4²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î½éÀèÈ¯¤ÇÂç»Å»ö¡£ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Çº£µ¨Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿»Ñ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡¡¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë
¡Ô¥×¥í½éÂÇÀÊ¤Ç½é°ÂÂÇ¡Õ
¡¡¡û¡ÄÂçÄÅ¡Ê¥½¡Ë¤¬¸ø¼°Àï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤¿¥×¥í½éÂÇÀÊ¤Ç½é°ÂÂÇ¡£¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇµÏ¿¤·¤¿Åê¼ê¤Ï23Ç¯ºå¿ÀÂè5Àï¤ÎÅÄÅè¡Ê¥ª¡Ë°ÊÍè¤À¤¬¡¢ÅÄÅè¤Ï¸ø¼°Àï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹ç·×¤ÎÄÌ»»10ÂÇÀÊÌÜ¡£¥×¥í½éÂÇÀÊ¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï19Ç¯µð¿ÍÂè4Àï¤Î¹ÃÈåÌî¡Ê¥½¡á¸½À¾Éð¡Ë°ÊÍè¤À¡£