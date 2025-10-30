ソフトバンクにドラフト3位で指名された大商大の鈴木豪太投手（22）が29日、東大阪市内の同校で指名あいさつを受けた。

福山龍太郎アマスカウトチーフは「連投、完投しても崩れず、教えることができない“センス”を非常に評価した」と指名の理由を明かした。今春リーグ戦で2試合連続完投するなど「大事な局面で安定した成績が出せることは1軍に必要なメンタル」と精神面も高く評価。人間性についても「好青年できっちりしている。素晴らしい選手」と称えた。

強みは横手投げを生かした、独特な軌道を描く最速147キロの直球だ。大学1年の5月からサイドハンドに挑戦し、「ストレートに自信があります。伸び上がってきてバッターを詰まらせるのが僕の売りです」と胸を張った。福山アマスカウトチーフは球の軌道について同じ右横手投げの巨人・大勢の名前を挙げ「球の癖が似ている。まだ（大勢ほど）スピードはないが（球の出どころの）見にくさがある」と話した。

鈴木豪は「皆さんに安心して見ていただけるピッチャーになりたいです」と理想とする投手像を掲げた。目指している投手はやはり巨人・大勢で「出てきたら絶望を与えるようなピッチャーなので、そういうピッチャーになりたいです」と目を輝かせた。

◇鈴木 豪太（すずき・ごうた）2003年（平15）8月31日生まれ、滋賀県長浜市出身の22歳。東海大静岡翔洋では2年秋からエースとして活躍。3年夏は県大会決勝で静岡の高須大雅（明大）と投げ合い敗れた。大学では3年春のリーグ戦で防御率0・00でMVP。今春リーグ戦もMVPでチームの7連覇に貢献した。1メートル75、84キロ。右投げ右打ち。