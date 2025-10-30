「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

初の古馬勢との対戦へ、状態は上向きだ。皐月賞馬ミュージアムマイルは２９日、栗東坂路で併せ馬を行い、リズムの良い走りで併入。３歳馬の勝利は過去５頭と決して簡単ではないが、世代を引っ張る一頭として恥ずかしい走りはできないし、するつもりもない。昨年２着のタスティエーラはレーンを背に美浦Ｗで最終調整。新潟記念で競走除外となったクイーンズウォークもしっかり立て直し、順調さをアピールした。

古馬の壁を打ち破り、さらなる高みへと到達してみせる。皐月賞馬ミュージアムマイルは、これまでのレース当該週と同じく栗東坂路での最終追い。ワンダーディーン（２歳１勝クラス）を少し先行させて、リズム良く追走し、最後気合をつけられるとスッと伸びて併入した。

「疲れを残さないよう、最後だけ伸ばしましたが、息の入りや雰囲気は良かったです。時計も指示通りで良かったと思います」と高柳大師。４Ｆ５３秒８−３８秒６−１２秒３というタイムは、セントライト記念時の４Ｆ５３秒９−３８秒４−１２秒１とほぼ同じ。しっかりと折り合いがつき、それでいて前進気勢も出ていた。「叩いた方がパフォーマンスが上がる馬ですからね。いい状態で送り出せます」。休み明けの前走を叩かれて、状態は上向いているようだ。

近２年は３歳馬の出走自体がなかったが、２１、２２年と３歳馬が連勝。その勝った馬はエフフォーリアとイクイノックスで、ともに同じ年の有馬記念も勝ち、年度代表馬にも輝いた逸材だ。指揮官は「３歳馬で挑戦することはすごいことで、勝ってきた馬もすごい馬。ここでいい結果を残して、次の流れに乗れたら」。古馬とは初対戦で試金石の一戦となるが、ここで盾を手にできるようなら現役最強馬の称号も見えてくる。

距離を考慮して出走しなかった先週の菊花賞は、兄である高柳瑞師が管理するエネルジコが勝利。「めちゃくちゃ強かったですよね。『おめでとう』とメールを送りました」。兄に続いて、今度は自分の番。高柳兄弟が、２週連続でＧ１をジャックする。