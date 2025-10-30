◇SMBC日本シリーズ第4戦 ソフトバンク3ｰ2阪神（2025年10月29日 甲子園）

これ以上に頼れる切り札はない。小久保監督は2―0の5回2死二塁、5回まで59球で無失点と好投していた先発の大津に代打・近藤を送った。第1、2戦はスタメン出場したが、左脇腹痛の影響で守備ができず、DH制のない甲子園は先発を外れていた。

第3戦は出番のなかった背番号3は、1ボールから内角低めのツーシームを右前適時打し、貴重な追加点を刻んでみせた。

「流れが変わる勝負どころでの決断だなと思っていた。結構プレッシャーはあったけどいい結果で良かった」

ベンチの期待にひと振りで応えた。技術、精神力を信頼して勝負を懸けた指揮官は大津の交代を迷ったと振り返りつつ「打った近藤が凄い」と絶賛した。

王手をかけ迎えるきょう30日の第5戦も代打の一振りに懸ける。「準備とやることを徹底して」と大黒柱が表情を引き締めた。

《日本シリーズ代打初安打》

○…近藤（ソ）の公式戦の代打成績は通算62打数10安打の打率・161の0本塁打、7打点で、日本シリーズでも代打では過去5打席で4打数無安打、0打点（CSは代打なし）。公式戦、ポストシーズンともに代打では結果を残していなかったが、シリーズ初の代打安打が貴重な一打になった。