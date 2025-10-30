「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

宝塚記念制覇からのＧ１連勝に挑むメイショウタバルが２９日、栗東ＣＷで最終リハ。軽めの調整程度ながらラスト１Ｆは１１秒１の鋭い脚を披露し、順調さをアピールした。距離が２０００メートルでの開催となった１９８４年以降、逃げ切りＶを果たしたのは８７年のニッポーテイオーだけ。難しいミッションとなるが、名手・武豊の手綱さばきで逃走劇を成し遂げる。

メイショウタバルは栗東ＣＷを単走で追われた。道中は行きたがる面をのぞかせたが許容範囲。外々を大きく回って直線に向くと、抜群の脚力で一気に加速した。全体時計は５Ｆ６８秒９と軽めだが、ラスト１Ｆは馬なりのまま１１秒１。馬体には迫力があり、休み明けでも態勢は整っている。

以下、一問一答。

◆武豊騎手

−宝塚記念を振り返って。

「すごくいいレースでしたね。ドバイよりも気合が乗り過ぎていましたが、向正面からいいリズムになって最後までしっかり走ってくれました」

−東京の芝２０００メートルになるが。

「距離は問題ないですが、東京ですし、ましてや天皇賞。脚質を考えたらハードルは高いと思います。僕自身も逃げ切りを生で見たことがないですから。ただ、順調だと聞いていますし、思った以上のパフォーマンスを出してくれる馬。そこに期待したいです」

−自身は秋のＧ１で２着２回だが。

「１着が欲しいですね。先代のオーナーのためにも勝ちたいです」

−ドウデュースからの連覇も懸かる一戦。

「またこうやっていい馬で挑めるのは騎手としてありがたいこと。持っているポテンシャルは高い馬ですし、それを全て出せるようしっかり乗りたいです」

◆石橋守調教師

−宝塚記念について。

「ドバイから帰ってからの検疫もスムーズで、順調に行っていい結果が出た。ドバイの時よりも気合が乗っていたが、うまく折り合っていい競馬だった」

−中間の様子は。

「宝塚記念の後は疲れていたので、放牧期間はいい休みになった。休んだ分、体は増えているけど、増えるのは当たり前なので。体つきは一回り成長して大きくなった感じがする」

−２週前、１週前と栗東ＣＷで好時計を連発。

「２週前はリード役のペースが速く、１週前も３〜４コーナーで内を回っているから。決して暴走しているわけじゃないし、疲れも残っていない」

−最終追い切りは。

「これまでに時計は出しているし、今週は宝塚記念の当週のイメージで乗ってもらった。すごくうまくいったと思う。あとは日曜日までケアしながら、無事に出走させることだけ」

−今回は休み明け。

「全然気にしていないし、それはいいんじゃないかと思っている」

−東京芝２０００メートルについては。

「Ｇ１の２０００メートルを逃げ切るのが難しいことは分かっているし、タバルを信じるだけ。（武）豊くんに任せて信じるしかない」

−希望の枠は。

「希望したら違う所になるから（笑）。言わないことが験担ぎかな」