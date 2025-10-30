ストレッチは朝でも夜でもどっちもOK？研究者が教える「朝昼夜に心と体を整える」方法

気軽に日々の健康づくりに取り入れることができるストレッチ。

何気なくやっている人も多いと思うが、その「時間帯」が気になったことはないだろうか。

「朝と夜ではどっちがいいの？」といった話をよく聞くが、結論を言うとどちらもOK。ただ“朝向き”“夜向き”のストレッチがあり、それぞれで違った効果が期待できるという。

では具体的には何をすればいい？それぞれにはどんな特徴があるの？ストレッチに関する研究を精力的に行う西九州大学リハビリテーション学部准教授で理学療法士の中村雅俊さんに教えてもらった。

ストレッチは体を柔らかくする

そもそもストレッチとは、“筋肉を伸ばす動作”

「これさえできていれば、全部ストレッチに当てはまります」と中村さんは言う。

主に反動をつけながら伸ばす「動的ストレッチ」と、じんわりゆっくり伸ばす「静的ストレッチ」がある。体の柔軟性を高め動きやすくするのは共通するが、ストレッチの目的別に使い分けられることが多い。

動的ストレッチ：体を動かすための準備、体を目覚めさせたいとき

静的ストレッチ：体を休ませるための準備、リラックスしたいとき

一般的な生活リズムを考えると「朝は動的ストレッチ、夜は静的ストレッチ」がおすすめなのだ。

そんな「動的ストレッチ」「静的ストレッチ」には、それぞれどんな効果が期待できるのか。

朝のストレッチは起き抜けでも問題なし

動的ストレッチは「体の血流の巡りを良くする効果」が期待でき、体の目覚めを手助けする。

「1、2、3、4」と動きをつけながら筋肉を伸ばすのが特徴で、分かりやすいのがラジオ体操。子供の頃に夏休みに毎朝やっていた人もいると思うが、実はあれもストレッチの一種。

しかし、「朝にするなら必ず動的ストレッチ」というわけではない。

これから活動を始めるということを考えると理想は動的ストレッチなのだが、頭も目もなかなか覚めない状態であれば静的ストレッチでも悪くないという。

また起床直後は体が硬い状態。起きてすぐに激しく伸ばしても大丈夫なの？と思う人もいるかもしれないが、起き抜けでどちらのストレッチをしても問題はない。

「自分が痛気持ちいいという無理のない範囲でコントロールできるのであれば、起きてすぐにストレッチをしても全く問題ないです。ただし、寝ぼけた状態で勢いよくやってしまったりすると、体を痛める可能性もありますのでそこは注意してください。

少し体が動きにくいなどと感じたときは、伸ばす時間をいつもより短くしたり、ゆっくり数えたりしながら抑え目にしましょう」

夜のストレッチは気持ちのリラックスに

もう一つの静的ストレッチは「“疲労感”を軽減させる」効果が期待でき、夜に行うことで安眠へとつなげていくもの。ポイントは息を止めることなくゆっくり吐きながらすることで、これを繰り返していくうちに心が落ち着いていくのだ。

ただ勘違いしてほしくないのが、軽減するのは「疲労感＝疲れの感じ易さ」だということ。実際の“体の疲労”が取れるわけではない。

「疲労回復に必要なのは“休息（睡眠）”と“栄養（食事）”です。ストレッチは体を動かしているだけですので、これで疲れが取れるわけではありません。筋肉痛の予防もいわれたりしていますが、残念ながらその効果も期待できません。



ただ、ゆっくり行う静的ストレッチは副交感神経を高めます。リラックス効果は得られますので、結果として“疲れた感覚”が解消されていくのです」

ちなみに夜のストレッチでいうと、「体が温まったお風呂上がりは筋肉が柔らかく、ストレッチをするのにおすすめ」というのを聞いたことがあるかもしれない。

しかし中村さんによると「入浴では少ししか柔らかくなりません。また体の硬さとストレッチのしやすさに関連は認められていません」とのことだ。

使い分けで体と心を整えて

朝と夜のストレッチが分かったところで、最後に気になるのはその間の昼のストレッチだろう。“動的”“静的”どちらのストレッチで何を意識すればよいのだろうか？

中村さんは動的ストレッチをやってほしいとアドバイスする。

「家事やデスクワーク中の日中に眠くなったとき、皆さんは自然と背伸びをしたり肩を回したりしていませんか？気分転換や目が覚めたりすると思いますが、これも動的ストレッチの一種です」

同じ姿勢で作業を続けていると体の可動域も狭くなる。“体が凝ってきた”などと思うタイミングで、随時やっていれば問題ない。もちろん動的ストレッチが合わないと感じたときは、じっくり伸ばす静的ストレッチを取り入れてもOKだ。

またお昼休憩でのストレッチであれば、昼食の前と後ではどちらがよいのかも気になる。しかしストレッチは負荷が大きい運動ではなく、「食事の前でも後でも好きなタイミングでしていただいて構いません。ただ食べ過ぎた場合は、前屈などがやりにくいことがあります」とのことだ。

「もっとストレッチを日常生活の中にフランクに取り入れてもらえば嬉しい」と語る中村さん。目的や使い分けを意識しながら、生活リズムに合ったストレッチを心がけたい。

中村雅俊

西九州大学リハビリテーション学部 准教授／理学療法士。2023年、「3秒筋トレ」の効果についての国際論文を発表。現在も多くのメディアに取り上げられる。フィジカルトレーニングに関する精力的な研究により、ストレッチに関する論文数は世界ランキング1位（2023年）。リハビリのプロとして一般の方々のケアにもあたり、現在は高齢者への有効なストレッチング方法についての研究に注力。