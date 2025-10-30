真木あかりの12星座占い【10/30〜11/12】しし座は偶然すら味方につく星回り！

牡羊座

さまざまな人がいい刺激をくれそう

「もっと視野を広げなければ」という、強迫観念のようなものが働いて一気に行動を起こしていくことになるのかも。パーティや懇親会、業界の人を集めての勉強会など、積極的に行動を起こしてみるといいでしょう。ただ、10日以降はそうした集まりで誤解が生まれたり、思わぬハプニングに見舞われたりすることも。連絡や確認はしっかりと行い、不運を寄せ付けないようにしましょう。5日の満月では金運に動きが生まれます。不要なものは手放して。

牡牛座

努力したことは決して自分を裏切らない

ここに至るまでに頑張ってきたことが大きく報われる星回り。あなたは一度やると決めたことは周囲が驚くほどの集中力を持って取り組める人ですが、ようやく「このテーマに関しては、そろそろ自信を持ってもいいレベルまで来ているだろう」と思えるようになるでしょう。集中力が高まる時期ですから、さっそく能力や知識を試してみるのもいい選択。ただ、この時期の集中力には若干ムラがあります。うまくできないときも、実力不足とは思わなくて大丈夫。

双子座

主導権はいつも自分の手の中に

自己主張を明確にすることが重要なとき。とはいえ、「思いついたことをマシンガントーク」では立場は微妙なものに。状況をよく見てキーパーソンを把握し、論理展開もしっかりとおさえたうえで意見を述べるなど、戦略的に進めてこそうまくいきます。仮に目上の人ばかりの会合など気後れする場面でも、遠慮ばかりしていて口をつぐんでいるのはよくありません。周りに合わせることだけを考えていると、相手に振り回されやすいのでご注意を。

蟹座

「まさか」のときほど落ち着いてみて

仕事や家事など、日々のルーティンが急増して忙しくなってきそう。やるべきことが次から次へと降ってくるうえに、この時期は何かとケアレスミスが目立つのです。自分が原因のミスならまだ納得がいくものの、他人のミスで予定が仕切り直しになったり、とばっちりを食らったりしていてはテンションも下がるでしょう。ただ、焦ったり腹を立てて解決することはありません。こういう時期ほど落ち着いて、ひとつひとつ着実に片付けていくのが一番です。

獅子座

偶然すらも味方につけていける星回り

クリエイティブな才能がびしっと光るとき。趣味や仕事でそうした業務に携わっている人はいい仕事ができるはずですし、そうしたものと縁がない場面でも「こうやったほうが面白そう」というひらめきや、「備品の色は青でいこう」といった直感がとてもいい働きをもたらすでしょう。ときにはハプニングがきっかけで、ふだんなら出ないような“傑作”が生まれることも!? なお、キャリアにおいては結果を出せる星回り。転職を検討している人にもいい動きが。

乙女座

ぶつかることがあってもそれは理解に向かう過程

家族や同僚、親友など親しい間柄の人たちとの関係がホットトピックスとなる2週間。問題と感じてはいたものの、様子見に徹していたテーマはここで集中的に向き合って解決を目指していきたいところです。誤解も多い時期ですが、相手がどんなふうに誤った受け取り方をしたのか、その思考パターンに目を向けてみるとお互いの思い込みに気付けそう。膿出しにつなげられるなら、それもまた意味があることです。ぶつかることを恐れすぎずにいきましょう。

天秤座

地に足をつけてサバイブしていきたい

心は調和を求める一方で、急速に変化する現実に引っ張られるようにしてあなた自身も変化を強く求められるようになるのかも。いろいろな人があなたに連絡をよこしたり、お誘いをくれるので、積極的に応じてみるといいでしょう。ただ、何かと行き違いやドタキャンが起こりやすい星回りでもあります。日時や目的はしっかりと確認し、不安が残るようであれば「明日の15時でしたよね？」などと確認をするのもおすすめ。時間に余裕を持って過ごして。

蠍座

自分をいたわりつつ備えをしっかりと

9月下旬から続いていた、目が回るような忙しさは11月に入るとすぐに落ち着いてきます。10月中旬からは多少状況が落ち着いてきたとはいえ、消耗したことは確かでしょう。11月は少しペースを落として、と申し上げたいところですが、ハプニング含みの暗示が出ています。特に10日以降は影響がダイレクトに出ますから、注意するに越したことはありません。ただ、ひとりで何もかも頑張らなければいけないわけではないはず。強い味方がちゃんといます。

射手座

あふれる情熱のまま前進してみたい

ガツンと情熱が高まる星回り。やや物騒な言い方をあえて選ぶなら「闘争心」のようなものが高まるときで、「忙しければ忙しいほど燃える」「困難であればあるほどやる気が生まれる」ような部分もありそうです。ただ、そうしたあなたの熱意に対し、周囲は今ひとつ反応がなかったり、レスポンスが遅かったりするのかも。見当違いな横槍を入れられるなど穏やかでいられないこともあるかもしれませんが、「それはそれ」です。信じた道を突き進んで◎です。

山羊座

胸の中に生まれた情熱を自分で消してしまわないこと

やる気や情熱が生まれるものの、なかなか表に出すチャンスに恵まれなかったり、迷いが強くなったりと、不完全燃焼になりやすいとき。「前はこうだった」と過去の思い出ばかりにとらわれて、前に進めない人も多いのかもしれません。こういう時期は、焦って動いても余計に空回りするばかり。記憶にのぼってくる過去にも、動けないことにも、ちゃんと意味があるようです。自分を責めるようなことはせずに、どうすれば自分が満足できるかじっくり考えて。

水瓶座

楽しく盛り上がれる友達を大事にするとき

仲間や友人・知人との交流が活発に。あなたが口火を切る形で、活発な議論がスタートすることも多そう。この時期の議論は、高い理想を求めて、ときに抽象的な言葉の応酬になることも多く、「言っている本人もよくわかっていない」などといった状態に陥ることも。11月は日を追うごとに誤解が生まれやすい星回りになっていくので、ときには話の流れを止めて「○○については、こういう理解で大丈夫？」などと確認を挟むと○。いい議論ができるはず。

魚座

大活躍の星回り柔軟な発想が幸運のカギ

仕事や社会活動に情熱が宿る星回り。特にリーダーやまとめ役といった立場にある人はいい形で采配を振るうことができるでしょうし、部下として従う立場にある人も、真剣に仕事に取り組む姿が高く評価されるでしょう。ただ、何かとハプニングが多い時期でもあるので、計画どおりに進むことばかりではなさそう。「こんなはずでは」となったとき、いかに慌てずにさまざまなバリエーションの対処を思いつけるかがカギ。柔軟な発想と態度を心がけてみて。