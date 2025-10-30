ワールドシリーズ第4戦

米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に2-6で敗れ、通算2勝2敗となった。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場、7回途中まで6安打4失点、6奪三振1四球。打撃では無安打に終わった。試合前にはメジャー通算696本塁打のアレックス・ロドリゲス氏が“謝罪”する事態となった。

延長18回にもつれ込んだ第3戦で2本塁打を含む4打数4安打に加え、4連続の申告敬遠と四球。大谷は9打席連続出塁と異次元の記録をマークした。

死闘から一夜明け、大谷が先発マウンドに上がった第4戦の試合前、通算696発の大砲、“Aロッド”ことアレックス・ロドリゲス氏が番組内で“公開謝罪”した。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xが投稿した動画内で、ロドリゲス氏は「メジャーリーグの野球は世界で最も素晴らしく、アメージングだ。僕はこの場を借りてショウヘイ・オオタニに謝りたい。彼はもっと上のリーグにいるべき選手だ」と話した。

さらに、「でも我々が見せられるのはこのレベルだ。彼がやっていることは未知の領域。ファンも同様だ。このようなことは今まで見たことがないし、今後も見ることがないだろう。だから僕は席に座ってポップコーンを食べながら試合を観るよ」と続けていた。



